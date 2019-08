Compra frutta al supermercato di Sottomarina e vince un viaggio in Costa Rica

Dal 22 aprile al 1 maggio sono stati oltre 105mila i clienti Pam, Panorama e Pam Franchising, possessori della carta fedeltà “Carta per Te”, che hanno partecipato al concorso “Vola in Costa Rica”.

La vincitrice

La fortunata vincitrice è la signora Anna, premiata nel punto vendita Pam Sottomarina di via Marco Polo, 70 a Chioggia che si è aggiudicata un esclusivo viaggio per due persone, della durata di 11 giorni, alla scoperta della natura incontaminata del paese dell’America Centrale. La vincitrice del concorso, cliente affezionata Panorama, si è detta entusiasta per l’inaspettata vittoria e non vede l’ora di partire per il fantastico viaggio in Costa Rica. Potrà godere di giornate di relax in paradisiache spiagge, diverse escursioni, passeggiate nella foresta e una visita in un’incontaminata riserva naturalistica, inoltre accompagnata da una guida esperta visiterà una piantagione di banane e le verrà illustrato il viaggio che questo frutto fa dalla coltivazione fino alle nostre tavole.

Altri vincitori

Il concorso prevedeva inoltre l’estrazione di altri quattro premi consistenti inun voucher benessere da 600 euro ciascuno utilizzabile presso tutti gli Hotel Falkensteiner. I clienti vincitori sono il signor William aggiudicatosi il premio nel punto vendita Panorama Cassino, la signora Lucia nel Pam Milano Piccinni, la signora Raffaella nel Pam Torino Svizzera e il signor Alessio nel Pam Padova Garzeria. La meccanica del concorso prevedeva che attraverso l’acquisto del prodotto banane sfuse Del Monte in un qualsiasi punto vendita Pam, Panorama e Pam Franchising e presentando la “Carta per Te” al momento del pagamento si poteva accedere automaticamente all’estrazione. Più banane venivano acquistate, maggiori erano le possibilità di vittoria: ad ogni acquisto, infatti, corrispondeva una possibilità di estrazione.