Dea bendata a Mira: centrato un 5 al Superenalotto, 30mila euro al vincitore

Veneto a segno con il Superenalotto: nel concorso di giovedì sera in regione sono state centrate ben tre vincite con i 5 da 30mila euro ciascuna, riferisce Agipronews.

Le vincite

Una vincita è stata realizzata a Mira, in provincia di Venezia, presso la Totoricevitoria Il Quadrifoglio di via Lomellina 40, in località Oriago. Le altre due schedine vincenti sono state realizzate in provincia di Verona. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 59,4 milioni di euro, secondo premio in Europa e quarto al mondo. L'ultimo "6" è stato centrato il 17 settembre 2019, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Veneto il 6 manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.