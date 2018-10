Centomila euro vinti a Salzano: «Ha avuto un mancamento, poi ha pagato da bere»

«Prima ha avuto un mancamento, poi le abbiamo dato un bicchiere d'acqua, si è ripresa e ha pagato da bere a tutti». Hanno raccontato così, i rivenditori della tabaccheria Orti di Salzano, gli attimi immediatamente successivi alla vincita di mercoledì sera al 10 e Lotto: 100 mila euro il premio, andato a una signora.

«È un gioco che ti fa scoprire in diretta ciò che vinci. La signora si è resa conto in poco tempo che da 10 mila euro il suo monte premi era salito a 100 mila. Ha detto - hanno ricordato - che devolverà in parte il denaro in beneficenza, ma anche per i nipoti e per l'attività». Una persona conosciuta: «Viene qui a giocare in media una volta al giorno, meritava di vincere, come tutti quelli che giocano».