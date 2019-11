Anche a Venezia i carabinieri celebrano la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma

Anche quest’anno i carabinieri hanno celebrato la “Virgo Fidelis”, protettrice dell’Arma, ricorrenza fissata dallo stesso Pontefice il 21 novembre, giorno in cui cade la presentazione di Maria Vergine ed a Venezia è festa patronale in occasione della Madonna della Salute. La ricorrenza è stata officiata dal patriarca Francesco Moraglia con una messa nella chiesa di San Zaccaria, celebrata insieme al cappellano militare, don Corrado Tombolan. E’ stato anche commemorato l’anniversario della “Battaglia di Culqualber”; per tale fatto d’armi alla bandiera dell’Arma fu tributata la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare. Inoltre è stata celebrata la “Giornata dell’Orfano”, ricordando che gli stessi sono assistiti dall’Opera Nazionale Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri.

«Il 21 novembre si celebrano dunque tre capisaldi, tre pilastri della nostra storia che rinviano e ci riportano al patrimonio deontologico professionale che è proprio del carabiniere in servizio tra la gente e per la gente. Ed in questo patrimonio noi riconosciamo chiaramente il valore della fedeltà, dell’abnegazione, dello spirito di sacrificio, dell’amore e premura per i nostri cari, per le persone che soffrono e bisognose di aiuto - ha detto il comandante provinciale Mosè De Luchi -. I giorni trascorsi ci hanno messo a dura prova, abbiamo affrontato assieme situazioni di forte difficoltà e disagio, abbiamo fornito la nostra assistenza ed il nostro contributo senza risparmio di energie. Siamo stati vicini a Venezia ed ai veneziani».