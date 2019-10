Visit Eraclea: nasce il nuovo portale della località che punta sul sensory marketing

www.visiteraclea.it non è solo il nuovo portale della località marittima veneta ma anche un'esperienza per tutti i sensi. Presentato e messo ufficialmente in rete alla campionaria d'autunno di San Donà di Piave, il nuovo sito della città che sta crescendo e investendo molto per farsi conoscere, è rivoluzionario nel modo di presentarsi e di accompagnare i visitatori nella scoperta di Eraclea Mare. Presenti per il lancio del progetto creato grazie a confcommercio San Donà Jesolo e al consorzio Jesolo Venice, in collaborazione con il comune di Eraclea e la regione del Veneto, Gianluca Forcolin, vice governatore del Veneto; Giuseppe Vivola, commissario straordinario del comune di Eraclea; Andrea Cereser, sindaco di San Donà di Piave; Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio San DonàJesolo; Alessandro Berton, presidente di Union Mare Veneto e delegato di Venicen Sands per Eraclea.

Sensory marketing

Quello di Eraclea non è solo un portale turistico ma un vero e proprio sito di sensoty marketing basato sul silenzio e sui 5 sensi. Il silenzio favorirà la percezione e l’immaginazione di una esperienza sensorialmente completa, mentre i 5 sensi, daranno una diversa chiave di lettura della località attraverso contenuti studiati per stimolare i sensi degli utenti e, quindi, innescare in loro emozioni positive. Usando simultaneamente supporti visivi, auditivi e altri mezzi che possano provocare tatto, gusto e olfatto, verrà attivata e stimolata nell’utente l'immaginazione vivida ancor prima che questo si trovi sul luogo stesso.