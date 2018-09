Giornata mondiale del cuore, visite cardiologiche gratuite nell'area dell'Auchan

Torna a Mestre, sabato 29 settembre dalle 9.30 alle 15, la "Giornata mondiale del cuore", organizzata dall'associazione "Amici del cuore". Anche quest'anno la città accoglierà, nell'area commerciale di via Don Tosatto, stand e professionisti per sensibilizzare la popolazione sui rischi delle malattie cardiovascolari, con la possibilità per gli under 65 di effettuare sul posto un elettrocardiogramma di controllo.

Visite gratuite

Una vera e propria visita specialistica all'interno di una cittadella della salute, con tanto di colloquio con un cardiologo e risultati degli accertamenti scaricabili direttamente in una chiavetta Usb. Si potrà aggiungere anche un eventuale dialogo con un nutrizionista. Per sottoporsi alle visite bisognerà però rispettare alcune prescrizioni: per accertamenti riguardanti colesterolo, glicemia, trigliceridi, pressione, per esempio, sarà necessario presentarsi a digiuno. Novità di questa edizione una possibile dimostrazione e prova di nordic walking a cura delle associazione sportive che danno vita al gruppo "Venezia in cammino" (nel caso si sia interessati indossare scarpe da ginnastica).