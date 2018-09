Giornata del Cuore: screening gratuito in piazza per la popolazione

Medici, infermieri e volontari uniti nella Giornata del Cuore per fornire uno “screening” gratuito alla popolazione. Domenica 30 settembre, dalle 9 a mezzogiorno, davanti al Municipio di Chioggia verrà allestito un gazebo dove potersi sottoporre ad una serie di esami per attestare la salute del proprio cuore. Tra questi, la misurazione della pressione, la glicemia, la colesterolemia. In casi specifici ci potrà essere anche la possibilità di fare un elettrocardiogramma

“Quasi 4mila ne abbiamo eseguiti in piazza, nelle varie iniziative, in questi ultimi quattro anni - spiega il primario di cardiologia Roberto Valle, che sarà presente con l’Associazione dei Diabetici e Cuore Amico - e solo lo scorso anno, per questa giornata, ne abbiamo eseguiti circa 200”. Per Chioggia, questa iniziativa congiunta tra sanitari e volontariato è un appuntamento fisso che si ripete da diversi anni con una buona partecipazione della popolazione - dice invece il direttore generale dell'Usl 3 Giuseppe Dal Ben -. La giornata diventa anche l’occasione per ricordare le buone pratiche da adottare perchè ciascuno di noi può e deve, col proprio comportamento, dare un contributo importante per la propria salute”.