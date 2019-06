Vogalonga 2019, più di 7 mila vogatori da tutto il mondo in laguna

Domenica la 45esima edizione della Vogalonga, una regata non competitiva che ogni anno attira nel bacino di San Marco, luogo della partenza, migliaia di persone e imbarcazioni da tutto il mondo. Sono circa 1950 gli equipaggi iscritti a questa edizione, per oltre 7 mila vogatori provenienti da 33 nazioni di tutti e 5 i continenti.

Il percorso

Lo "start" è previsto alle 9 di mattina e sarà contraddistinto dal tradizionale colpo di cannone anticipato dall'alzaremi. I partecipanti raggiungeranno poi Sant'Elena, costeggeranno le Vignole, Sant'Erasmo e San Francesco del Deserto per poi giungere a Burano e costeggiare in seguito le isole di Mazzorbo, Madonna del Monte e San Giacomo in Paludo. Tappa seguente è Murano, attraversando il suo canal Grande, per poi tornare a Venezia lungo il canale di Cannaregio e il Canal Grande. L'arrivo a punta della Dogana, dove saranno consegnati premi e attestati di partecipazione.

I volontari

La protezione civile comunale è operativa con circa 45 volontari dislocati in varie postazioni sia a bordo di natanti sia a terra, e con 4 dipendenti in servizio al centro operativo comunale a Murano. Saranno operativi anche i volontari del nucleo protezione civile del Lido e della guardia costiera volontaria. Sono stati inoltre attivati dalla Regione anche i civici pompieri volontari di Cavallino-Treporti.