Giordania, Egitto e Marocco da Venezia: le mete dell'inverno targate easyJet

La compagnia aerea low cost easyJet collegherà direttamente Venezia con la Giordania con un nuovo volo diretto per Aqaba-Petra, una delle sette meraviglie del mondo moderno e meta turistica molto in voga negli ultimi mesi. Operativo dal 29 ottobre e in vendita da oggi sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS, il nuovo collegamento verrà operato con una frequenza bisettimanale (martedì e sabato) offrendo ai viaggiatori in partenza da Venezia una nuova opzione per le prossime vacanze invernali in una delle località più suggestive e belle del mondo.

Le novità

Dalla Giordania all’Egitto con altre due grandi novitá per l’inverno veneziano. Da oggi in vendita anche due nuovi voli per il Mar Rosso. A partire dalla fine di ottobre EasyJet collegherá il Veneto con una frequenza settimanale su Hurghada (dal 2 novembre) e una su Marsa Alam (dal 7 novembre). Infine, la compagnia lancia oggi anche un nuovo volo per Marrakesh, disponibile dal 27 ottobre, con due collegamenti a settimana. Salgono così a 51 i collegamenti nazionali e internazionali di easyJet da e per la base di Venezia.