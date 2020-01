Un nuovo collegamento aereo di easyJet tra Venezia e Sharm El Sheik

A partire dalla fine dell'estate 2020 sarà attivo un nuovo collegamento aereo tra Venezia e Sharm El Sheik, in Egitto, operato dalla compagnia easyJet. I voli saranno in vendita dal 15 gennaio. Sharm El Sheik è una località di vacanza tra le più apprezzate in assoluto, che si è sviluppata rapidamente negli ultimi anni grazie alle sue attrazioni: le montagne rocciose, il mare dai profondi fondali e un notevole paesaggio desertico.

Per il momento il nuovo collegamento sarà operativo dal 3 settembre al 18 ottobre 2020, con frequenza bisettimanale (giovedì e domenica), in attesa della messa in vendita della stagione invernale 2020-2021. Nella stagione invernale 2019-2020 la compagnia low cost ha lanciato 4 nuove destinazioni dall'aeroporto Marco Polo: Hurghada e Marsa Alam sul Mar Rosso, Marrakech in Marocco e Aqaba-Petra, in Giordania. Nel 2020 i collegamenti per Marrakech e Marsa Alam da Venezia sono stati estesi anche alla stagione estiva, portando a 48 il numero totale delle destinazioni raggiungibili dalla laguna.