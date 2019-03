Ecco i voli "stagionali": dall'aeroporto collegamenti diretti con gli Usa e la Grecia

Le compagnie aeree guardano alla bella stagione e annunciano nuovi collegamenti attivi nei prossimi mesi. Ripartono i voli estivi di Delta Air Lines dall’aeroporto Marco Polo di Venezia: il 31 marzo quelli per il New York JFK, il 16 maggio per Atlanta. I collegamenti, giornalieri, saranno operati in collaborazione con Air France, KLM e Alitalia. Una volta giunti negli Stati Uniti, i passeggeri potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Usa, Caraibi e oltre. I mesi estivi, infatti, vedono un aumento di viaggiatori sia degli italiani verso il continente americano, sia degli americani a Venezia.

Kos, nuova destinazione

Tutto nuovo, invece, il servizio della compagnia low cost easyJet verso l’isola greca di Kos. La rotta avrà frequenza settimanale (ogni domenica) a partire dal 30 giugno e fino al 1 settembre. Con Kos salgono a 48 i collegamenti nazionali e internazionali da e per la base di Venezia, dove easyJet è primo operatore per dimensione di investimento e dove ha basato 7 aerei a partire dal 2016.