Carnevale 2020: in Piazza Ferretto il tradizionale Volo dell'asino

Un volo irriverente con un protagonista singolare, in pieno spirito del Carnevale, che rovescia le cose: si è ripetuto a Mestre il tradizionale appuntamento con il volo dell'asino, nato nel 2002 da un’idea di Roberto Cargnelli, divertente e ironica versione dell'evento in corso in contemporanea a Venezia, il volo dell'Aquila.

Il corteo

Un allegro e colorato corteo, guidato dall'asino di Acqualta Teatro e accompagnato dalle 12 Marie del Carnevale 2020, è partito da Piazzale Donatori di Sangue e ha poi raggiunto Piazza Ferretto, dove, a mezzogiorno in punto, ha preso il via lo spettacolare show della compagnia acrobatica Elementz Art. All'evento, condotto da Susi Danesin e Vasco Mirandola, con la partecipazione di Alice Mocenni, Miss Venezia 2019 e finalista della scorsa edizione di Miss Italia, hanno assistito circa 4000 persone. Per l'Amministrazione comunale è intervenuta l'assessore al Turismo.

Il programma

«Ringraziamo le famiglie - ha esordito l'assessore - che hanno voluto essere con noi in Piazza Ferretto per questa ennesima bellissima manifestazione del Carnevale di Venezia». Nel pomeriggio la festa proseguirà in Piazza Ferretto e nelle vie del centro di Mestre, con rappresentazioni di danza, musicali e teatrali, spettacoli itineranti e tanto spazio per i più piccoli con speciali parchi gioco, spettacoli di magia, giocoleria, clownerie e letture animate. Divertimento in piena sicurezza grazie al lavoro degli oltre 360 operatori della Polizia locale in servizio nella giornata di oggi, a Venezia e in terraferma, e dei volontari della Protezione civile che hanno garantito l'ordine e la buona riuscita della manifestazione.