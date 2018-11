EasyJet inaugura il primo volo diretto invernale tra Venezia e Lanzarote

La compagnia aerea EasyJet amplia l’offerta internazionale per i passeggeri in viaggio da e per l’aeroporto Marco Polo inaugurando i nuovi voli Venezia-Lanzarote, unico collegamento diretto tra la laguna e le isole Canarie, e Venezia-Glasgow. I voli sono già disponibili sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali Gds.

Nuovi collegamenti

Il collegamento verrà operato con due frequenze settimanali – il martedì e il sabato – a partire dal primo novembre e per tutta la stagione invernale. La compagnia giovedì ha inaugurato anche il volo Venezia-Glasgow, operativo con due frequenze settimanali, martedì e sabato, aumentando cosí le connessioni dirette tra il Veneto e la Scozia, già collegata con il volo Venezia-Edinburgo.

Le destinazioni più richieste

I voli inaugurati oggi testimoniano ancora una volta l’importanza strategica della base di Venezia e di tutto il Triveneto per la compagnia: nel 2018 easyJet ha volato su 47 rotte da e verso Venezia, collegandola a 43 città in tutta Europa e offrendo un totale di 3,2 milioni di posti, con 7 aerei basati stabilmente all’aeroporto Marco Polo. Le cinque destinazioni maggiormente collegate da Venezia per il 2019 saranno Londra Gatwick, Napoli, Parigi Orly e Parigi Charles de Gaulle, e Catania.

Isole spagnole

Finora, infatti, easyJet collegava Venezia alle isole spagnole soltanto durante il periodo estivo, con voli verso Ibiza (con tre frequenze settimanali, il martedì, il giovedì e il sabato), Palma di Maiorca (con cinque frequenze settimanali nei periodi di picco, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domanica) e Mahon (con fino a tre frequenze settimanali, il martedì, il giovedì e il sabato).