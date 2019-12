La soluzione all'acqua alta? È la lotta al cambiamento climatico, secondo Ursula von der Leyen

«Durante i miei cinque anni di mandato vorrei riuscire a dimostrare che il green deal conviene a tutti, vorrei uscire dallo stallo sulle politiche migratorie e vorrei rinforzare l'euro». Lo dice la nuova presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che in un'intervista esclusiva a Repubblica sottolinea come a suo avviso «prima o poi tutto il mondo si dovrà allineare alla filosofia del green deal» e parla della situazione a Venezia, dicendo che «nel lungo periodo l'unica soluzione sia la lotta al cambiamento climatico».

«In Italia la drammatica portata del cambiamento climatico si avverte già, basta pensare a Venezia - dice - ma bisogna capire che è anche una enorme opportunità per le piccole e medie imprese e non solo. Penso ai vostri agricoltori che hanno produzioni eccellenti e nel green deal abbiamo la strategia "farm to fork" che sostiene la produzione regionale di alta qualità. L'Italia è parte dell'Alleanza per creare una catena di produzione europea delle batterie elettriche e può fare molto sulle energie alternative».

«L'acqua alta non è una novità, ma Venezia è un chiaro esempio su come l'intensità e la frequenza di fenomeni estremi stiano aumentando, è il sintomo di una tragedia che oggi è solo all'inizio - afferma von der Leyen - In Europa abbiamo il Fondo di solidarietà dal quale l'Italia ha ricevuto fino ad ora 2,8 miliardi, ma si tratta di risposte di breve termine. Nel lungo periodo l'unica soluzione è la lotta al cambiamento climatico. Solo così possiamo combattere l'acqua alta».