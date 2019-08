WebMapp Venezia: lanciata la nuova app della città metropolitana

È stata lanciata Webmapp Venezia, l'app che raccoglie le informazioni di pubblica utilità di tutto il territorio metropolitano e che punta a essere un punto di riferimento per redisenti e turisti. Il progetto, presentato di recente dal sindaco metropolitano Luigi Brugnaro e che ha coinvolto le singole amministrazioni comunali è stato portato a termine con l'auspicio e l'obiettivo di essere uno strumento innovativo e beneficio della popolazione.

L'app è stata testata da Confartigianato Imprese Veneto Orientale che la definisce, secondo le parole del presidente Siro Martin, «un ottimo punto di partenza con molte potenzialità», nonostante questo sono state segnalate alcune lacune nelle informazioni sul territorio del portogruarese. Tra queste: Il parco della pace, il teatro comunale Luigi Russolo, il centro culturale comunale Altan Venanzio, il museo nazionale concordiese a Portogruaro. O ancora: l’area archeologica a Concordia Sagittaria, il cortino di fratta a Fossalta di Portogruaro, villa Invancich a San Michele al Tagliamento. Un'altra mancanza si riferisce ad alcune attività imprenditoriali che possono essere di interesse per cittadini e turisti come l’autoparco Savo con il distributore di carburante in zona industriale Noiari a Portogruaro, oppure il bar lab al parco di Concordia all’interno del parco dei signini e a ridosso delle zone archeologiche. Segnalata anche l'assenza del comune di Caorle, area turistica strategica del Veneto orientale.

«Rispetto a tali evidenze abbiamo provveduto alla segnalazione tramite l’apposita funzione presente in WebMapp – continua Martin – ma c’è sicuramente bisogno che tutti contribuiscano a rendere l’App più ricca e dettagliata nei contenuti (è possibile per esempio pubblicare delle foto dei luoghi segnalati). Infatti WebMapp Venezia è una piattaforma in continuo aggiornamento, che potrà migliorare proprio grazie alla funzione prevista per le “segnalazioni” che gli stessi cittadini potranno effettuare».

Viene auspicata, inoltre, l'implementazione delle sedi delle associazioni di categoria nella geolocalizzazione delle mappe che potranno esse d'aiuto a cittadini o turisti in cerca di assistenza e suggerito l'inserimento di aziende di eccellenza nell'artigianato artistico o enogastronomico come valore aggiunto. I cittadini stessi sono invitati a contribuire alla "popolazione" di questo strumento affinché diventi di grande utilità per tutti i cittadini del territorio.