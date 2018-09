West Nile, disinfestazioni straordinarie a Mestre e Lido di Venezia

Approvata dall'amministrazione veneziana una nuova disinfestazione straordinaria di contrasto e prevenzione alla trasmissione del virus West Nile con adulticida che, a partire da lunedì 24 settembre, riguarderà alcune aree del Lido, Marghera, Mestre, Favaro e Zelarino. L’operazione si aggiunge a quelle già messe in atto in accordo con l’Ulss 3 Serenissima: il piano regionale straordinario di disinfestazione, infatti, invita i Comuni a procedere con la disinfestazione in particolare dei parchi pubblici, cimiteri, aree attrezzate. Gli interventi scatteranno dalla prima mattinata di lunedì e proseguiranno per il resto della settimana, fino a un massimo di 10 giorni, e le aree interessate dai trattamenti saranno per precauzione interdette al pubblico per il tempo necessario. Per lo stesso motivo i parchi soggetti ad apertura saranno tenuti chiusi per la giornata successiva all'intervento.

Le buone pratiche

L’amministrazione invita inoltre i cittadini a collaborare, tenendo presenti alcuni accorgimenti: non abbandonare oggetti o contenitori che possano raccogliere acqua piovana; svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua; coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili. «Si tratta di azioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti - dichiara l'assessore all'Ambiente, Massimiliano De Martin -. La collaborazione dei cittadini, però, può rendere ancora più efficiente l'azione del Comune e degli operatori Veritas».

Gli interventi estivi

In poco più di 5 mesi sono stati effettuati 6 cicli di trattamento in tutte le caditoie stradali e le bocche di lupo di competenza comunale. Interventi che hanno interessato 54.671 caditoie e 5.945 bocche di lupo in terraferma e Lido-Pellestrina (per un totale di 60.616 punti), e 8mila caditoie a Venezia centro storico e isole. Sono stati poi trattati i capofossi e fossati (in terraferma ce ne sono per oltre 488 chilometri), le caditoie e i fossati nei parchi, i giardini e le aree verdi pubbliche del centro storico, delle isole, del litorale e della terraferma. «Osservati speciali - conclude l'assessore De Martin - i parchi San Giuliano e Albanese (gestiti dall'Istituzione Bosco e Grandi Parchi), le aree verdi di scuole, asili, nidi e materne per complessivi 170 istituti, le strutture sociali e gli uffici pubblici di nostra competenza e i 16 cimiteri comunali».

Le strade e le aree verdi interessate dagli interventi

MESTRE-CARPENEDO

Viale Don Sturzo

Viale Garibaldi

Via Terraglio

Via Daniele Manin

Via Torre Belfredo

Via Einaudi

Via Pertini

Via Montello

Viale San Marco

Via Bissagola

Via Costa

Via San Marco

Via Bissuola

Via Camporese

Via Orlanda

Via Miranese

Via Circonvallazione

Via Pertini

Via Delle Tofane

Via Antonio Da Mestre

Via Costa

Via Da Verrazzano

Via Rielta

Via Sernaglia

MARGHERA

Via Correnti

Via Tommaseo

Via Trieste

Via Parco Ferroviario

Via Villabona

Via Catene

Via Del Bosco

Via Pasini

Via Tommaseo

Via Concordia

Parco Teresa Casati

Parco Emmer

FAVARO VENETO

Via Altinia

Via Ca' Alvera

Via Indri

Via Monviso

Via Altinia

Via Ca' Alvera

Via Indri

Via Monviso

Via Marchesi

CHIRIGNAGO-ZELARINO

Parco di via Hayez

via Vicentino

Via Selvanese

LIDO - PELLESTRINA

Lungomare Gabriele D'Annunzio

Via Falier

Via Malamocco

Area di Ca' Bianca