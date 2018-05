Zaia approva i varchi a Venezia e rilancia: "Rendiamo la città visitabile su prenotazione"

L'esperimento dei varchi nei punti critici di Venezia incassa l'approvazione del presidente della Regione, Luca Zaia. "Penso che il sindaco Luigi Brugnaro abbia fatto bene a porre la questione, non si deve dare vita a una guerra tra guelfi e ghibellini", ha detto venerdì a margine della festa dell'Esercito a Padova. La soluzione adottata per la prima volta nei giorni del ponte del Primo Maggio è stata molto dibattuta (e criticata), ma secondo Zaia è la via giusta. E non bisogna fermarsi qua.

Numero massimo

"Siamo tutti d'accordo - ha spiegato - che Venezia è un museo a cielo aperto e non può sopportare oltre un certo numero di turisti, poi potremo discutere sulla quantità. Tolti i residenti, coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e coloro che lavorano a Venezia, ci resta una quarta categoria, quella dei visitatori giornalieri: si stabilisca un numero e si faccia in modo che la visita alla città sia prenotabile come il posto al cinema, al teatro o in treno. Non ci vedo nulla di trascendentale".

Fattore sicurezza

Quindi Zaia ha esposto gli aspetti positivi di questo approccio: "Eviteremmo viaggi inutili a chi si trova il tornello chiuso, eviteremmo folle che vanno a intasare la città, ma soprattutto avremmo un altro vantaggio, cioè che sappiamo chi sei".