Živa Kraus racconta Peggy Guggenheim per il ciclo d'incontri Storie

Živa Kraus, artista, gallerista e fondatrice della Galleria IKONA a Venezia nonché assistente di Peggy Guggenheim nel 1973 sarà protagonista di un incontro in cui ricostruirà la figura della collezionista americana raccontando storie inedite, aneddoti e ricordi sulla sua vita personale. L'appuntamento, previsto per le 16:30 di lunedì 9 settembre presso il giardino della Collezione Peggy Guggenheim, è il primo di un ciclo di incontri dal titolo "Storie" che coinvolge illustri personalità che racconteranno il loro personale rapporto con la mecenate americana e il contesto sociale dal dopoguerra al 1979.

Gli incontri, tenuti in italiano, sono compresi nel prezzo del biglietto d'ingresso al museo e non è necessario prenotare per partecipare, si entra fino a esaurimento posti. I residenti entrano gratuitamente a partire dalle ore 16 esibendo il proprio documento d'identità.



PROSSIMI APPUNTAMENTI



Mercoledì 2 ottobre: Nuria Schoenberg Nono

Lunedì 14 ottobre: Arrigo Cipriani

Lunedì 28 ottobre: Karole P. B. Vail