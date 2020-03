Abitare nelle "zone isolate": cosa si può e cosa non si può fare?

Il nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio, ieri, domenica 8 marzo, ha coinvolto la provincia di Venezia tra le cosiddette "zone isolate" d'Italia, cioè le aree che presentano una massiccia presenza di casi di Coronavirus. Essere "zona isolata" vuol dire non essere ancora completamente bloccati ma avere a che fare con provvedimenti specifici e limitazioni da rispettare per favorire un urgente contenimento della diffusione del virus. Si tratta di accorgimenti e piccoli cambi d'abitudine necessari per la propria tutela e, soprattutto, quella delle persone più deboli affinché la situazione non sfoci in un collasso del sistema sanitario già gravemente provato dalla rapida diffusione del virus.

Le disposizioni per gli abitanti delle cosiddette aree che comprendono la regione Lombardia e altre 14 province del nord-Italia tra cui anche Venezia, riguardano principalmente la limitazione della mobilità in entrata e uscita da tali territori, il rispetto assoluto della quarantena per i soggetti positivi al Covid-19 o per i casi sospetti, il contenimento dei contatti sociali e il rispetto delle distanze di sicurezza nei luoghi pubblici. Tra le altre cose bisogna ricordarsi di evitare i luoghi affollati, restare a casa il più possibile, evitare abbracci, baci, strette di mano, lavarsi le mani spesso e per almeno 20-30 secondi, tossire e starnutire nell'incavo del gomito. Le norme stabilite dal nuovo decreto sono in vigore dall'8 marzo fino al 3 aprile. La loro violazione può comportare l'arresto fino a 3 mesi.

Ma chi abita nelle "zone isolate" cosa può e cosa non può fare nella propria quotidianità? Scopriamolo nel dettaglio.

Sì ai transiti per lavoro o motivi gravi ma con autocertificazione

Ci si può spostare all'interno delle aree definite "isolate", al loro esterno e rientrare nella propria abitazione per motivi di lavoro, per motivi gravi o di salute accertati mediante un'autodichiarazione. Questa va presentata ai controlli e può essere resa anche seduta stante compilando specifici moduli. La libertà di muoversi con autocertificazione non vale per i soggetti risultati positivi al Coronavirus o quelli sottoposti a quarantena preventiva che hanno il divieto assoluto di spostarsi dalla propria abitazione.

Sì a colazione al bar e pranzi fuori ma a distanza di un metro

Si può continuare a bere il caffè al bar o fare un pranzo tra amici o colleghi ma nell'assoluto rispetto delle norme di sicurezza. I bar e i ristoranti delle cosiddette "zone isolate", infatti, potranno restare aperti solo nella fascia oraria 06.00-18.00 ma avranno l'obbligo di garantire una distanza di sicurezza interpersonale, sia tra lavoratori che tra clienti, di almeno un metro. In caso non vengano rispettate tali norme si rischia la sospensione dell'attività.

Sì alla spesa nei supermercati ma in piccoli gruppi

Le attività commerciali di qualsiasi genere possono continuare a restare aperte ma solo se si evitano assembramenti di persone. Bisogna quindi tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei negozi e garantire ai propri clienti una distanza di almeno un metro. Se la struttura o l'organizzazione non lo permette si dovrà tenere chiusa l'attività. Anche in questo caso, se non si rispettano tali normative, si va incontro a sospensione dell'attività.

Nei festivi e prefestivi negozi chiusi tranne farmacie e alimentari

Nei giorni festivi e prefestivi (tutte le domeniche, i sabati e i giorni prima e i giorni stessi delle festività di calendario) i negozi di media e grande dimensione e le attività di vendita all'interno dei centri commerciali e mercati saranno chiusi. Tale chiusura non vale per le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita alimentari.

Sì a vaporetti e mezzi di trasporto ma niente biglietti a bordo

Si possono continuare a usare i mezzi di trasporto cittadino ma è sospeso il servizio di vendita di biglietti a bordo. Sugli autobus è inoltre vietato accedere dalle porte anteriori, la salita e la discesa va, infatti, effettuata mediante le porte centrali e posteriori. All'interno di qualsiasi mezzo di trasporto va rispettata la distanza di sicurezza tra i passeggeri. In caso di sovraffollamento bisogna prendere il mezzo successivo.