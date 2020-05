Il torneo di poesia del Teatro Stabile giunge al secondo girone di sfide online

Il torneo a colpi di poesia del Teatro Stabile del Veneto e ideato da Lorenzo Marangoni e Diego Tale continua e giunge al secondo girone. Zoom Poetry Slam, infatti, giovedì 7 maggio alle 21.30 sarà in diretta sulla piattaforma web Zoom con le sfide di poesia perfomativa di giovani poeti e poetesse.

Il primo turno disputatosi lo scorso 23 aprile ha portato in finale Antigone grazie alle sue performance in grado di far dialogare la poesia slam con il LIS, la lingua dei segni. Per il secondo girone si sfideranno Matteo Di Genova, finalista nazionale di poetry slam L.I.P.S. 2017 (singolo) e 2018 (a squadre), è uno dei poeti dello slam di ZeligTV, Giuliano Logos, fondatore del collettivo poetico pugliese SlammalS, campione dell’area Sud del campionato LIPS – Lega Italiana Poetry Slam, Francesca Pels, una delle slammer più attive d’Italia, si occupa di poesia e poesia di strada, ha vinto il primo poetry slam in tv e rappresentato l’Italia allo Slam Internazionale di Madrid nel 2019.



Ognuno di loro presenterà tre testi originali per far si che la protagonista di ogni serata sia una poesia viva, fatta di voci e di corpi a distanza. A decretare i vincitori sarà come sempre una giuria popolare estratta in diretta tra gli spettatori della serata che sceglierà, chi mandare alla finale di domenica 7 giugno.

La diretta si può seguire a questo link: https://zoom.us/j/95494443048

