Sosta massima di 7 minuti nella Ztc dell'aeroporto: «Disagi destinati a crescere»

Tempo massimo 7 minuti per la sosta gratuita fuori dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. Viaggiatori e accompagnatori sono rassegnati a trovare parcheggio fuori, nell'hinterland corcostante, sui marciapiedi, nei campi, in centro a Tessera, piuttosto che superare i minuti concessi. E i disagi per i residenti sono sempre più pesanti man a mano che aumentano arrivi e partenze con l'estate.

I disagi

«Nel corso degli scorsi mesi abbiamo denunciato la situazione - scrivono Alessandro Baglioni capogruppo Pd della Municipalità di Favaro e Monica Sambo capogruppo Pd in Consiglio comunale a Venezia -. A ottobre avevamo depositato interpellanze sia in Comune che in Municipalità. Il Comune di Venezia aveva impugnato al Tar l'ordinanza della Ztc, successivamente è stata diffusa la notizia che Comune e Save avrebbero individuato un'area destinata alla fermata per attendere i passeggeri in arrivo all'aereoporto. A oggi non sembra esserci la volontà di pronunciarsi finché resterà pendente il ricorso».

La salute

«Di fatto per l'amministrazione il problema non esiste. Eppure i cittadini, o i semplici fruitori dell'aerporto, il problema lo vedono eccome.

Si vedono macchine parcheggiate in tutta la zona dell'abitato di Tessera, con notevoli disagi anche per la salute dei residenti della zona, visto che i motori molto spesso rimangono accesi per tenere climatizzata l'automobile. Continueremo - concludono - anche insieme ai cittadini, a richiedere alla giunta Comunale ogni sforzo possibile per raggiungere una soluzione».