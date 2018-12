Tessera, l'appello del Pd: «Serve una soluzione per l'attesa in aeroporto, anche per gli Ncc»

Il partito democratico torna a gamba tesa sul problema delle Ztc, le aree a traffico controllato in aeroporto a Venezia, dov'è possibile sostare in attesa dei passeggeri che sbarcano al Marco Polo, per non più di 7 minuti. Una tempistica che crea disagi, specie in caso di ritardi, e che mette cittadini e mezzi nelle condizioni di dover pagare per potersi fermare più a lungo. Protestano anche i conducenti dei pulmini Ncc (noleggio con conducente) che non possono parcheggiare negli spazi pubblici a Tessera, per aspettare l'arrivo dei voli.

L'accordo

«È evidente - scrivono Alessandro Baglioni, capogruppo del Partito Democratico della Municipalità di Favaro Veneto e Monica Sambo, capogruppo Pd in Consiglio comunale - che coloro che si recano a prendere una persona all'aeroporto, per evitare di superare i 7 minuti scelgono di restare fuori dallo scalo, sostando in centro a Tessera. Dopo i pesanti disagi patiti dai residenti, a ottobre abbiamo depositato interpellanze sia in Comune che in Municipalità. L'amministrazione ha impugnato l'ordinanza delle Ztc e successivamente è stata diffusa la notizia che si sta giungendo a un accordo per la creazione di un'area destinata alla fermata per attendere i passeggeri in arrivo all'aerostazione. Tuttavia sembra che tale soluzione non sia prevista per i pullmini del Ncc».

Noleggio con conducente e Imob

«La decisione - continuano Sambo e Baglioni - non può non comprendere gli Ncc, che in alternativa rischiano di continuare a invadere il centro di Tessera. Va trovata una soluzione definitiva, dato che i controlli supplementari che la polizia municipale ha effettuato in queste settimane non potranno durare all'infinito. Chiediamo alla giunta di attivarsi coinvolgendo la Municipalità di Favaro Veneto e i cittadini di Tessera. Analogamente chiediamo all'assessore alla Mobilità, Renato Boraso, di mantenere fede al più presto all'impegno di eliminare la maxitariffa di 8 euro per i possessori di Imob che si recano all'aeroporto. Un impegno assunto durante l'assemblea con la comunità di Tessera di alcune settimane fa».