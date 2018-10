Duecento bambini delle scuole allo "zucca day" di Cavallino

Mercoledi 31 ottobre la regina della festa è la zucca: dalle 10 alle 12, al mercato agricolo di Cavallino Treporti a Cà Savio (piazza Giovanni Paolo II), si svolge un’iniziativa didattica con le classi della scuola primaria Manin, coordinata dal gruppo "Donne Impresa Venezia" di Coldiretti. I bambini visiteranno il mercato e conosceranno gli agricoltori, soffermandosi ai banchi per osservare la frutta e verdura di stagione. Non solo: avranno modo di studiare le diverse stagionature di formaggio, dei salumi e tutti i generi che i produttori porteranno dalla campagna. Particolare risalto sarà dato, appunto, alla zucca, con 3 postazioni dedicate. La prima vedrà protagoniste le varietà coltivate e più apprezzate in cucina: la "zucca barucca", quella delica, quella violina e okaido e altre ancora; il secondo stand è occupato da un abile e conosciuto intagliatore, Renato Cattapan, pronto a incantare i piccoli con mostruose zucche ornamentali decorate in vista della festa di Hallowen. E poi il banco della luffa, una varietà dalla quale si possono ottenere spugne naturali, derivate dall'essiccazione dell'ortaggio.

Alla scoperta dei prodotti

«Intendiamo incuriosire i bambini e portarli a conoscere i prodotti locali con le loro stagionalità - afferma Raffaella Veronese, responsabile delle imprenditrici agricole di Coldiretti Venezia -. Questo li aiuterà ad imparare di quale grande patrimonio enogastronomico dispone il nostro territorio, oltre che a trovare il gusto di mangiare sano con un’attenzione ai prodotti freschi appena raccolti dalla campagna o appena realizzati con la maestria degli agricoltori». A presenziare all’evento, oltre a Veronese, ci saranno la neo segretaria Coldiretti della zona di Cavallino Treporti, Marica Mazzaro, il vicesindaco e assessore all’Agricoltura Francesco Monica e la consigliera comunale Anna Valleri. Durante la mattinata verranno elargiti anche consigli sull’utilizzo della zucca, ingrediente gustoso e adatto a moltissime preparazioni culinarie.