Melograno: perché mangiarlo e i benefici per la nostra salute

La melagrana è un frutto tipico della stagione autunnale che nasce da una pianta che, secondo la classificazione APG, appartenente alla famiglia delle Lythraceae. Si ritiene che questa sia originaria di un'area tra la Cina e l'India e che nei millenni si sia ben adattato anche agli ambienti con estati calde e inverni miti, tra questi il Caucaso, le vaste areee nordamericane e il Mediterraneo. Il frutto di questa pianta, la melagrana, o granata, è composto da una scorza rossa con all'interno tanti arilli rossi che si sviluppano intorno ai semi. Ma quali sono le proprietà di questo frutto e fa davvero così bene inserirlo nella propria dieta? Scopriamolo insieme!

Benefici

La melagrana possiede numerose proprietà benefiche ed è un vero e proprio toccasana per il nostro organismo, infatti, è un frutto ideale per combattere l'influenza in quanto ricco di vitamina C e fenoli dalla forte azione antiossidante. È, inoltre, utile per la prevenzione dei tumori e aiuta ad alleviare i problemi legati alla menopausa. Si tratta, inoltre, di un potente alleato dell'intestino, del cuore, del sangue e delle cartilagini.

Calorie e proprietà

Il frutto del melograno contiene 70 kcal ogni 100 g. Spicca per le sue qualità antiossidanti grazie alla vitamina C e ai fenoli tra i quali l'acido gallico, granatina, punicacorteina, punicafolina, punicalina, delfinidina e altri ellagitannini particolarmente attivi contro i radicali liberi. Bisogna porre particolare attenzione all'abbondanza di acido punico nel frutto che risulta particolarmente efficace come inibitore del cancro al seno. Tornando alle vitamine, prima ancora della vitamina C, è ricco anche di vitamina K, importante soprattutto per i bambini, seguita anche dalle vitamine del gruppo B e quelle A ed E. Le proprietà attribuite a questo frutto sono molte, tra queste: antiossidante, antitumorale, anticoagulante, antidiarroico, astringente, gastroprotettivo, idratante, antimicrobico, antimicotico, antibatterico, vermifugo, vasoprotettore.