Ecobiocosmesi: tutti i benefici dei prodotti bio per il benessere della propria pelle

Scegliere di tornare alla ntaura e optare per prodotti cosmetici bio ha numerosi vantaggi per la cura della propria pelle. I cosmetici a base di prodotti naturali hanno infatti il grande potere di ridare vitalità e luminosità a viso e corpo e favorire una maggiore consapevolezza su ciò che fa bene e ciò che fa male alla nostra pelle. Ma quali sono i prodotti ecobio e qual è la differenza con i prodotti cosmetici commerciali? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sull'ecobiocosmesi.

COSA SONO I PRODOTTI ECO-BIO? I cosmetici denominati ecobio sono prodotti costituiti da soli ingredienti naturali e che contengono vitamine e sostanze antiossidanti senza additivi chimici. Sono in grado di esaltare le funzioni naturali della pelle e farla splendere e respirare. Senza siliconi, parabeni, conservanti e altre sostanze sintetiche regalano puro benessere alla pelle e allo stesso tempo rispettano l'ambiente.

COSMETICI BIO: TUTTI I VANTAGGI I vantaggi di scegliere prodotti ecobio sono diversi ma il primo è quello della rivitalizzazione della pelle che è visibile su pelle e capelli che torneranno a splendere come mai prima. Una volta passati ai cosmetici ecobio si possono riscontrare tutti i benefici del non avere più patine ostruenti di siliconi sulla pelle che sono solite favorire punti neri e altre irritazioni cutanee. La pelle sarà naturalmente più bella e pulita come mai prima.

COSMETICI COMMERCIALI: PERCHÈ EVITARLI A differenza dei prodotti ecobio, quelli commerciali contengono parabeni, petrolati e altre sostanze chimiche che danno un effetto di setosità alla pelle che, però, è solo apparente. I prodotti commerciali non nutrono la pelle, non ne sostengono i naturali processi fisiologici e non fanno altro che chiudere i pori e aumentare le impurità. L'effetto è particolarmente visibile nei prodotti di makeup.

FAI DA TE E BIOCOSMESI Un ulteriore vantaggio dell'utilizzo dei prodotti ecobio è quella di poter realizzare in casa i propri prodotti cosmetici come creme, maschere, tonici e molto altro ancora grazie all'utilizzo di prodotti naturali presenti nelle nostre dispense. Combattere, infatti, i punti neri e purificare la pelle diventa un gioco da ragazzi: basta realizzare uno scrub a base di albume d'uovo mescolandolo con il succo di limone e due cucchiaini di zucchero di canna. Basterà poi applicarlo sulla pelle del viso e risciacquarlo con acqua tiepida. Un altro scrub contro i punti neri facile da preparare prevede come ingredienti due cucchiaini di zucchero di canna, due di miele e uno di succo di limone. La pelle sarà subito più bella, liscia e pulita.

