Pelle secca: cure e rimedi naturali per combatterla

Una pelle si definisce secca quando il contenuto di acqua e sebo presente nello strato più superficiale dell'epidermide è sensibilmente inferiore rispetto ai parametri fisiologici. Alla vista, la pelle secca appare disidratata, arida ed ingrigita; al tatto, invece, risulta ruvida, tesa, irregolare e fragile. La classica e spiacevole sensazione della pelle che tira è un primo segnale che ci si trova di fronte a una possibile pelle secca o con tendenza a seccarsi facilmente. Ma quali sono le cause della pelle secca? A determinarla sono fattori molto differenti ed eterogenei, tra cui condizioni climatiche estreme (eccessiva esposizione ai raggi UV, al freddo, all'aria condizionata, ad un riscaldamento eccessivo o al vento), trattamenti cosmetici aggressivi o inadeguati per il proprio tipo di pelle, alcuni farmaci, stress, predisposizione genetica o ormonale, età avanzata, alimentazione. A differenza della pelle grassa, una cute secca è molto più soggetta all'invecchiamento cutaneo precoce, portando a rughe d'espressione e zampe di gallina, soprattutto sul volto. Se anche tu soffri di pelle secca, niente paura! Scopriamo insieme quali sono i migliori rimedi e i migliori prodotti per combatterla e ritrovare la giusta idratazione.

Prevenzione, cure e rimedi naturali

L’alimentazione è un valido alleato per prevenire o curare la secchezza della pelle: bevi molta acqua, integra con tisane e tè e non farti mancare zuppe e minestre. È importante mangiare, inoltre, alimenti ricchi di grassi polinsaturi, come pesce, frutta secca (noci e mandorle in particolare) e olio di oliva a crudo. Cerca di limitare il consumo di alimenti ricchi di sale, che favorisce la disidratazione, e nella dieta quotidiana inserisci adeguate quantità di frutta e verdura: tra gli ortaggi, le carote hanno effetti molto benefici. Per una profonda idratazione poi, cura la pelle con miele, acqua, yogurt, e sfrutta i benefici di ingredienti naturali quali cocco, avocado e avena. Anche l'olio nutre e idrata la pelle in profondità, così come il vapore dell'hammam o le maschere naturali. Uno dei modi migliori per prevenire la secchezza cutanea è mantenere la pelle perfettamente idratata con prodotti specifici, meglio se naturali con proprietà emollienti, idratanti e nutrienti.

Cosa Fare

Nutri e idrata la pelle secca con creme a base di burri vegetali, oli vegetali o olio di jojoba (cera liquida). Sono ottimi anche i prodotti cosmetici naturali realizzati con prodotti apistici: per le sue proprietà ammorbidenti, emollienti e lenitive, il miele è un rimedio eccezionale contro la pelle secca. Prezioso per rigenerare la pelle, può essere utilizzato per un massaggio o una maschera viso intensiva.

È molto importante esfoliare la pelle prima di applicare un olio od un prodotto nutriente. Da applicare regolarmente, ma non più di una volta a settimana, uno scrub naturale ti aiuterà a rimuovere le cellule morte. Puoi creare una ricetta fai da te mescolando zucchero e olio di lavanda, oppure un pugno di sale fino in due/tre cucchiai di miele e due di yogurt.

Un'altra buona abitudine è quella di acquistare un spray di acqua termale da utilizzare più volte durante l'intera giornata. L'acqua termale è ottima per idratare la pelle con dolcezza: ricca di sali minerali, dona sollievo in un attimo e idrata la pelle secca.

Se hai una vasca da bagno, aggiungi all'acqua alcune gocce di un olio naturale alla lavanda o un pugno di farina d'avena. Le proprietà addolcenti dell'avena apportano numerosi benefici alle pelli secche.

Ogni tanto, se puoi, regalati un bagno turco: l'hammam, grazie al vapore intenso, aprirà i pori e ti aiuterà a eliminare le tossine.

Cosa non fare