Detersivi alla spina: un'alternativa vantaggiosa ed ecologica

I detersivi alla spina, in Italia, rappresentano ancora un scelta di nicchia ma decidere di ricaricare il proprio flacone di prodotto finito senza doverne acquistare, ogni volta, uno nuovo risulta non solo vantaggioso per il proprio portafoglio ma soprattutto per l'ambiente evitando inutili accumuli di plastica. Affidarsi al sistema dei prodotti "alla spina" è un'alternativa che farebbe davvero la differenza dal punto di vista personale e ambientale. Ma scopriamo meglio perchè e come funziona questo metodo.

COME FUNZIONA IL SISTEMA "ALLA SPINA"? Il sistema "alla spina" consiste nell'acquisto di detersivi e prodotti per l'igiene personale e della casa nella loro purezza, ovvero senza il contenitore. Sarà l'acquirente a portare un flacone in vetro o plastica con sè e ricaricarlo a proprio piacimento scegliento tra i prodotti di cui necessita. Basterà a aprire un rubinetto e riempire il flacone vuoto scegliendo, in piena autonomia, la quantità di detergente da acquistare. Il prezzo sarà variabile in base alla quantità e alla tipologia di prodotto acquistato.

TUTTI I VANTAGGI DEI DETERSIVI ALLA SPINA Il primo vantaggio di questa scelta è sicuramente il risparmio della plastica grazie al continuo riutilizzo del contenitore che si ha già in casa: un gesto sostenibile e a favore dell'ambiente. Il secondo vantaggio è, invece, quello economico: infatti, mentre con i prodotti tradizionali che si trovano al supermercato bisogna considerare il prezzo sia del prodotto che del contenitore, il metodo "alla spina " permette di pagare il prezzo del solo prodotto e andare a risparmiare notevolmente sul prezzo finale di acquisto.

DOVE ACQUISTARE DETERSIVI ALLA SPINA A VENEZIA