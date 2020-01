Palestre per i dipendenti negli ospedali della Ulss 4

L'Ulss 4 Veneto Orientale creerà delle palestre riservate ai propri dipendenti negli ospedali, proprio come avviene nelle aziende private. L'annuncio è avvenuto in occasione dell'avvio dei lavori per la ristrutturazione della cucina e della mensa dell'ospedale di Portogruaro, che sarà il primo ad attuare questa novità.

La palestra, infatti, verrà realizzata al termine della ristrutturazione della mensa e della cucina dell'ospedale, in un'area di circa 500 mq al piano terra dell'ospedale San Tommaso dei Battuti. Il costo complessivo dei lavori, che verranno conclusi entro un anno, sarà di circa 600 mila euro finanziati in parte dall'azienda Dussmann Service che gestisce la ristorazione e in parte dall'Ulss 4 per la realizzazione della palestra.

Lo stesso progetto prenderà forma anche negli ospedali di San Donà di Piave e Jesolo.