Le attività fisiche più adatte per perdere peso in poco tempo

Quando si decide di tornare in forma può capitare di essere indecisi su quale attività scegliere, sia che si voglia perdere qualche chilo, sia che si voglia rassodare i muscoli. Ci sono sport che sono più indicati di altri per bruciare più velocemente calorie e accelerare il proprio metabolismo. Eccone alcuni esempi da inserire nel proprio allenamento quotidiano.

Camminata

La camminata è il tipo di attività fisica di cui viene più sottovalutata l'efficienza ma che è davvero semplice da mettere in pratica. Quando parliamo di camminata intendiamo una camminata controllata a un certo ritmo senza interruzioni e con una postura mantenuta idonea per tutta la durata dell'esercizio. Si tratta di un’attività che si può fare ovunque, in qualunque momento e che, in caso di mal tempo, si può effettuare anche in casa, sia senza attrezzi specifici che sul tapis roulant.

Corsa

La corsa è lo sport più noto e praticato soprattutto da chi non è solito andare in palestra. Si può alternare alla camminata, soprattutto per chi è agli inizi e sempre dopo un riscaldamento adeguato, o può essere praticata come unica attività: la corsa è, infatti, tra gli sport che aiutano maggiormente nella perdita di peso e nel tonificare i muscoli, facendo lavorare la zona dell’addome, dei glutei e delle cosce.

Bici

Andare in bici, come anche utilizzare una cyclette per praticare lo spinning, è un ottimo modo per mantenersi in forma, essendo questi degli sport che aiutano a bruciare calorie velocemente modellando anche i muscoli. Se spostarsi in bicicletta è già di per sè un buon modo per mantenersi in forma, pedalare su percorsi misti, in pendenza e con l’intento di allenarsi, può portare a risultati davvero ottimali.

Salto della corda

Saltare la corda è un esercizio che aiuta a bruciare tantissime calorie e che può risultare anche divertente, allenandosi a tempo di musica, stando fermi sul posto e saltellando in modi diversi. Inoltre, le diverse modalità di salto aiutano a modellare gambe, glutei e addome.