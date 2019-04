Donne e salute: visite gratuite dall'11 al 18 aprile con l'H-Open Week della Fondazione Onda

Per la quarta giornata nazionale della salute della donna, la Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) organizza anche quest'anno l'H-Open Week: una settimana tutta al femminile dedicata alla prevenzione delle principali malattie che colpiscono le donne. Dall'11 al 18 aprile, infatti, oltre 190 ospedali sul territorio italiano appartenenti al Network Bollini Rosa offriranno alle donne visite gratuite in diverse aree specialistiche.

Si tratta di un'iniziativa che va avanti dal 2016 e che ha riscontrato negli anni un notevole successo favorendo la riflessione sull'importanza della prevenzione e la diagnostica delle principali malattie che colpiscono le donne.

Per poter partecipare all'iniziativa e scoprire l'elenco degli ospedali aderenti all'H-Open Week della Fondazione Onda nonché la tipologia di servizi gratuiti offerti, gli orari di apertura e le modalità di prenotazione basta consultare questo catalogo online e inserire i dati della propria regione di riferimento.

OSPEDALI ADERENTI ALL'INIZIATIVA IN PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale Dell'Angelo di Mestre

Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia

Ospedale Civile di Dolo

Ospedale Civile di Mirano

Presidio Ospedaliero di Chioggia

L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di:

ABA, Associazione Bulimia Anoressia

ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica

AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani

AIC, Associazione Italiana Celiachia

AMD, Associazione Medici Diabetologi

AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani

ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia Onlus

SID, Società Italiana di Diabetologia

SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse

SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine

SIE, Società Italiana di Endocrinologia

SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione

SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età

SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia

SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio

SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa

SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza

SIN, Società Italiana di Neurologia

SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze

SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana

SIP, Società Italiana di Pediatria

SIP, Società Italiana di Psichiatria

SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare

SIR, Società Italiana di Reumatologia

SIUD, Società Italiana di Urodinamica