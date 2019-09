Intossicazione alimentare: i cibi a cui stare attenti per evitarla

Alcuni alimenti, possono essere nocivi per il nostro organismo e specialmente d'estate è molto più facile incorrere in problemi di intossicazione a causa del caldo e del maggior consumo di cibi crudi. Le malattie alimentari, dopotutto, si verificano proprio in seguito all'ingestione di alimenti contenenti microrganismi patogeni o tossine di origine batterica. Si parla di infezioni, quando è presente un solo microrganismo patogeno e di tossinfezioni alimentari quando negli alimenti consumati ci sono sia tossine che germi patogeni. Esistono in tutto 250 tossinfezioni alimentari, che si possono manifestare con sintomi diversi. Ecco un approfondimento su queste patologie e i sintomi che permettono di riconoscerle.

I sintomi dell'intossicazione

Tra i sintomi più comuni ci sono quelli che riguardano soprattutto l’apparato gastrointestinale, come vomito, mal di stomaco, violenti crampi addominali e diarrea, ma possono manifestarsi anche febbre, tremori e, nei casi più gravi, blocco neuromuscolare. L’estate è particolarmente pericolosa anche perché è più difficile assicurarsi di rispettare la catena del freddo, sia per gli alimenti acquistati che per quelli portati da casa. È bene quindi rinunciare ai cibi sofisticati, in particolare se non si è sicuri della provenienza, stare attenti al ghiaccio, non solo nei paesi tropicali ma anche in Italia, e prestare moltissima attenzione ai frutti di mare o ai crudi in generale. Meglio scegliere cibi poco elaborati, semplici e poveri di salse.

I cibi a rischio

creme e salse contenenti uova (come la maionese)

carne e derivati

frutti di mare (soprattutto se crudi)

latticini

verdure crude

uova

Prevenzione