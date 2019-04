Come scegliere il pediatra a Venezia

La scelta del pediatra è uno degli step fondamentali per tutte le neo mamme e i neo papà. Scegliere il giusto medico per l’assistenza sanitaria obbligatoria di neonati da zero a sei anni ed eventualmente di bambini dai 6 ai 14 anni è importante in quanto si tratta di una figura con cui si dovrà interagire spesso nel corso della crescita del proprio bambino.

Da dove si inizia per la scelta del pediatra? Quali sono i documenti necessari e a quali strutture bisogna rivolgersi per iscrivere il proprio bambino al suo primo medico di fiducia?

Ecco tutto ciò che bisogna considerare per organizzarsi al meglio ed effettuare la scelta più adatta alle proprie esigenze e a quelle dei propri bambini.

STRUTTURA A CUI RIVOLGERSI La scelta del pediatra, così come quella del medico generale, è completamente gratuita e va effettuata tenendo conto del distretto sanitario di propria appartenenza. Per tutti i residenti della città storica di Venezia (San Marco, Castello, Cannaregio, San Polo, Santa Croce, Dorsoduro) bisogna rivolgersi all’ufficio anagrafe al primo piano della sede dell’ex ospedale Giustinian (Dorsoduro 1454) aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30.

Per i residenti a Murano, Burano e Lido la sede di riferimento è invece quella in piazzale Ravà,1 al Lido di Venezia.

DOCUMENTI NECESSARI La richiesta del pediatra per i nuovi nati va effettuata da uno dei due genitori munito dei seguenti documenti:

- Documento di identità

- Documento di stato famiglia aggiornato con il nuovo nato (in alternativa il certificato contestuale con neonato oppure il certificato di nascita o un’autocertificazione)

In casi particolari di impossibilità da parte di entrambi i genitori di presentarsi direttamente agli sportelli è possibile delegare una terza persona che dovrà mostrare, oltre alla delega stessa, anche lo stato di famiglia completo di neonato e i documenti di identità del delegante e del delegato.

NUMERO MASSIMO DI ASSISTITI Un elemento da non sottovalutare quando si tratta di dover procedere con la scelta del pediatra, soprattutto se si sa già a chi ci si vuole rivolgere è informarsi sul numero di assistiti che il medico in questione ha già. È vero che la scelta del medico generale/pediatra è assolutamente libera, va però tenuto in considerazione che ogni medico ha un determinato numero di persone che può assistere e se il pediatra che desiderate ha già raggiunto tale limite non potrà diventare il medico del vostro bambino.

VICINANZA ALLA PROPRIA ABITAZIONE Uno degli elementi che può e deve influenzare la scelta del pediatra è sicuramente la vicinanza alla propria abitazione, soprattutto in una città come quella di Venezia in cui spostarsi non è mai una cosa immediata. Optare, quindi, per un medico specializzato in assistenza pediatrica con uno studio nei pressi della propria casa o almeno nel proprio sestiere di residenza è da considerarsi un vantaggio per la famiglia.

ESPERIENZA DEL MEDICO Oltre alla vicinanza alla propria abitazione non può non essere presa in considerazione l’esperienza e la bravura del medico in questione. In questi casi parlare con altri genitori e confrontarsi in merito alla questione è sicuramente fondamentale. Ad ogni modo provare è sempre la scelta migliore e in caso non si sia soddisfatti della propria scelta, si può sempre cambiare.

CAMBIO O REVOCA Per effettuare un cambio di pediatra è necessario rivolgersi personalmente agli sportelli amministrativi del distretto di appartenenza e comunicare la propria decisione. Ricordatevi di portare la stessa documentazione che era servita per la prima iscrizione.