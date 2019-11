Screening gratuiti cardiovascolari e cerebrali alla fiera di Portogruaro

La fiera di Sant'Adrea a Portoruaro arricchisce il suo programma dando spazio a eventi legati alla salute e alla prevenzione, tra questi, screening gratuiti, appuntamenti informativi e dimostrazioni pratiche. Il comune, insieme alla protezione civile metterà a disposizione dei cittadini, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre una tenda in piazza della Repubblica che fungerà da area di accoglienza con un piccolo ambulatorio dove svolgere le attività di screening con personale dell'Ulss 4 specializzato.

Il programma

Le attività avranno inizio alle 15.00 di sabato e si concluderanno alle 18.00 della domenica. Gli screening gratuiti saranno concentrati nella giornata di domenica:

Dalle 12.00 alle 14.00: ecocolordoppler transcranico svolto dallo staff di Neurologia

svolto dallo staff di Neurologia Dalle 16.00 alle 18.00: ecocolordoppler carotideo e agli arti inferiori con i medici di chirurgia vascolare

Per effettuare gli esami basterà solo presentarsi allo stand dell'Ulss 4. Non è necessaria prenotazione.

Le attività dimostrative ci saranno sabato in questi orari:

Dalle 10.00 alle 12.00: lezione teorica e pratica sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini.

nei bambini. Dalle 15.00 alle 17.00: dimostrazione di rianimazione cardiopolmonare con prove pratiche di massaggio cardiaco e di utilizzo del defibrillatore.

Per quanto riguarda invece le attività informative: la prima è prevista per sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.00 a cura del dipartimento di prevenzione, sull'importanza delle vaccinazioni e degli screening e sulle malattie trasmissibili con puntura d’insetto. La seconda, dalle 14.00 alle 16.00 di domenica, sarà curata dal personale del consultorio familiare per rispondere a domande sui temi che riguardano gli anziani e le possibili forme di accoglienza, ma anche dei minori in situazioni di difficoltà familiare.