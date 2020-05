No al fumo: il messaggio delle "celebrities" veneziane ai giovani

La sigaretta è ancora un’abitudine per un adolescente veneziano su tre. A far alzare i numeri del vizio del fumo nel territorio veneziano sono in particolare i giovani tra i 25 e i 34 anni: in questa fascia d’età nello scorso quadriennio fumava il 31,8%, oggi ha l’abitudine al fumo il 32,4%. Meglio i giovanissimi: tra i 18 e i 24 la percentuale di chi fuma sta scendendo: sono il 30%, quattro anni fa erano il 32%. Più cresce l’età, più la percentuale dei fumatori scende: secondo i dati dell'osservatorio sugli stili di vita, fumano 22 adulti veneziani su 100 tra i 35 e i 49 anni su cento (quattro anni fa erano quasi il 24%) e 18 su cento tra i 50 e i 69 (erano il 19%). Sono quindi i ragazzi che transitano dall’adolescenza all’età adulta, sottolinea l’Ulss 3 Serenissima in vista della Giornata mondiale contro il fumo, a far crescere i numeri totali rispetto al quadriennio 2014-2017: a Venezia si è passati da 88.942 fumatori a un totale di 91.408.

I video selfie delle celebrities

In occasione della giornata mondiale contro il fumo di domenica 31 maggio, in collaborazione con il comune di Venezia, la Lilt e l’Ordine dei Medici, l'Ulss3 ha chiamato in causa i più importanti volti veneziani che in un’ampia serie di videomessaggi si schierano contro il fumo e lanciano l’appello ai giovani. In totale i testimonial sono 27 dal mondo dell’arte, dello sport, della moda, del giornalismo, della letteratura, della scienza e i video da loro realizzati sarnno pubblicati e diffusi su tutti i canali social e nel sito dell’azienda sanitaria.