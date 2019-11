Prevenire il diabete negli animali domestici, un workshop informativo al centro Ca' Zampa di Mestre

Il diabete è una patologia sempre più diffusa negli animali domestici e spesso ignorata o sottovalutata dai loro proprietari. Per sesibilizzarli a questa tematica e per spiegare nel dettaglio i trattamenti e le modalità per prevenirla il centro veterinario Ca' Zampa di Mestre ha organizzato, in collaborazione con MSD Italia e Hill’s Pet Nutrition, l’incontro “Il Diabete: come prevenire una malattia pericolosa”. Il workshop gratuito si terrà martedì 19 novembre alle 18.00 al primo piano del centro commerciale Porte di Mestre e a cui si può accedere previa registrazione via mail all'indirizzo mestre@cazampa.it oppure telefonicamente al numero 041 2688631.

Interverranno all'incontro il dr. Siniscalchi veterinario MSD Italia, il dr. Zigiotto veterinario Hill’s Pet Nutrition e il dr. Cagnoli direttore sanitario di Ca’ Zampa Mestre. Per gli animali domestici dei partecipanti è prevista la consegna di un kit omaggio e un invito valido fino al 31 dicembre 2019 comprendente test glicemico, valutazione della massa corporea e consulto con il veterinario.