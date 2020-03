Domani è il Dantedì: il sommo poeta sarà celebrato in digitale

Sarà digitale la prima edizione del Dantedì, con letture virtuali che vedranno coinvolte scuole, musei, archivi, biblioteche, artisti, Mibact e Miur e Rai. Tutti insieme, il 25 marzo, per celebrare Dante Alighieri, simbolo della cultura italiana. La data è stata individuata come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, per iniziativa del governo su proposta del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

Dantedì

Alle 12 di mercoledì tutti saranno chiamati a leggere Dante e a riscoprire i versi della Commedia. Decine di migliaia di studenti lo faranno nel corso delle lezioni a distanza, così come tutti i cittadini che vorranno partecipare. Le celebrazioni proseguiranno per l'intera giornata sui social, con pillole, letture in streaming, performance dedicate a Dante, tutte iniziative identificate dagli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante.

