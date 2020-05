I 5 finalisti del Campiello saranno decretati in diretta tv. Dubbi sulla serata finale

Non sarà più la storica sede di Palazzo Bo di Padova il luogo nel quale sarà decretata la cinquina di autori che si contenderà il 58. Premio Campiello. Causa emergenza sanitaria, i finalisti saranno annunciati lunedì 1 giugno in diretta televisiva, nel corso del programma Terza Pagina su Rai 5. Sono 222 i libri pervenuti alla giuria, 56 quelli selezionati, sui quali ci sarà il "rush" finale della giuria dei letterati presieduta da Paolo Mieli. Sono queste le principali novità annunciate questa mattina nel corso della conferenza stampa virtuale di presentazione dell'edizione 2020 del premio.

Serata finale alla Fenice? Restano i dubbi

Molti i dubbi sulla serata di premiazione finale, che come di consueto si svolge al Teatro La Fenice a Venezia. Come spiegato dal presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, non si abbandonerà la laguna, ma è necessario attendere gli sviluppi delle prossime settimane. «Abbiamo diverse ipotesi sul tavolo - ha spiegato - vogliamo un incontro fisico, il più allargato possibile. Ci sono vari eventi che verranno fatti a Venezia per i quali ancora non sono state decise le modalità, noi sfrutteremo le prossime settimane per vedere cosa fare. Avevamo grandi programmi per l'evento finale 2020 - ha quindi aggiunto - che verranno congelati per l'anno prossimo. Su giorno e luogo della premiazione dobbiamo ancora decidere. In questo momento saranno agevolati gli eventi all'aperto, ma per ora non c'è nulla di certo».