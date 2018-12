BAO Publishing: le uscite di gennaio 2019

Anno nuovo, uscite nuove. Numerose sono le proposte per gennaio della Bao Publishing, casa editrice di fumetti italiana fondata a Milano che dal 2009 pubblica circa 60 titoli l'anno. Di seguito le prime uscite del 2019.

Andy - I fatti e la favola

Autori: Typex

Colore o B/N: Colore

Data di pubblicazione: 24/01/2019

Formato e rilegatura: Brossurato 19 X 26

Pagine: 562

Prezzo: 29 euro

ISBN: 978-88-3273-133-0

Il fumettista olandese Typex ha creato la biografia definitiva di Andy Warhol: dieci capitoli, ciascuno preceduto da un finto “foglio di figurine” che ne elenca il cast, su dieci periodi della vita del geniale araldo della Pop Art, e ciascuno disegnato con lo stile che Warhol usava per le illustrazioni nello specifico periodo.

Gideon Falls

Autori: Andrea Sorrentino, Jeff Lemire

Colore o B/N: Colore

Data di pubblicazione: 24/01/2019

Formato e rilegatura: Cartonato 17 X 26

Pagine: 160

Prezzo: 18 euro

ISBN: 978-88-3273-088-3

Un misterioso fienile nero appare e scompare in diversi punti della storia. Ogni volta che si manifesta, qualcosa di orribile accade. Un sacerdote che sta ritrovando se stesso dopo aver smarrito la via e un giovane ossessionato da terrificanti visioni, in luoghi diversi, cercano risposte. Sono loro ad aver capito che il fienile esiste, o è il fienile che li ha cercati, e perché? Jeff Lemire e Andrea Sorrentino costruiscono una storia scandita con una tempistica narrativa prodigiosa e inquietante.

Black Science (Vol. 8)

Autori: Matteo Scalera, Rick Remender

Colore o B/N: Colore

Data di pubblicazione: 10/01/2019

Formato e rilegatura: Brossurato 15,7 X 23,6

Pagine: 112

Prezzo: 14 euro

ISBN: 978-88-3273-131-6

Ottavo e penultimo volume della saga di fantascienza creata da Rick Remender, con i disegni di Matteo Scalera e i colori di Moreno Dinisio. Una corsa contro il tempo, in cui la famiglia McKay cerca di riunirsi, ma perché succeda è necessario distruggere l’Ogniverso. Ammesso che esista. Le emozioni prendono il sopravvento sull’azione: un’impresa narrativamente non facile, dal momenti che tutto questo arco finale è impostato come una corsa contro il tempo.

Orfani - Nuovo Mondo (Vol. 3)

Autori: Emiliano Mammucari, Roberto Recchioni

Colore o B/N: Colore

Data di pubblicazione: 10/01/2019

Formato e rilegatura: Cartonato 18 X 26

Pagine: 352

Prezzo: 27 euro

ISBN: 978-88-3273-159-0

Terzo volume della terza stagione di Orfani, epopea creata da Roberto Recchioni ed Emiliano Mammucari. Tassello fondamentale della saga, vede impegnati alcuni dei più notevoli nomi della nuova generazione di autori di fumetti italiani. Il volume, come sempre arricchito da una vasta sezione di extra e dietro le quinte inediti, è impreziosito dalla copertina inedita di Matteo De Longis, stampata con un quinto colore fluorescente.

Dottor Star e il regno dei domani perduti

Autori: Jeff Lemire e Max Fiumara

Colore o B/N: Colore

Data di pubblicazione: TBA

Formato e rilegatura: 17 X 26

Pagine: 128

Prezzo: 18 euro

ISBN: 978-88-3273-203-0

Un anziano supereroe cerca disperatamente di riallacciare i rapporti col figlio, che lui sperava avrebbe un giorno indossato il suo mantello, mentre il passato dal quale si è nascosto per decenni minaccia di prendersi tutto ciò che gli resta al mondo. Una storia di legami familiari, creata dal prolifico autore canadese Jeff Lemire.

I giorni che scompaiono

Autori: Timothé Le Boucher

Colore o B/N: Colore

Data di pubblicazione: TBA

Formato e rilegatura: Cartonato 19 X 26

Pagine: 192

Prezzo: 21 euro

ISBN 978-88-3273-205-4

Che cosa fareste se improvvisamente vi rendeste conto di star vivendo solo un giorno su due? Chi vi sta rubando metà della vita, e cosa potete fare per riprendere il controllo? Una distopia straordinaria, un libro premiatissimo ad Angoulême nel 2018.

Appunti di vita (Vol. 3)

Autori: Boulet

Colore o B/N: Colore

Data di pubblicazione: TBA

Formato e rilegatura: Brossurato 17 X 24

Pagine: 224

Prezzo: 18 euro

ISBN 978-88-6543-616-5

Ritornano le raccolte di uno dei blog più apprezzati di sempre, in un terzo volume in cui il fumettista Boulet - al secolo Gilles Roussel - traccia con dissacrante ironia uno spaccato di vita che vi sorprenderà e vi farà ridere dall'inizio alla fine.

Haxa (Vol. 2)

Autori: Nicolò Pellizzon

Colore o B/N: Colore

Data di pubblicazione: TBA

Formato e rilegatura: brossurato 18 X 25

Pagine: 192

Prezzo: 19 euro

ISBN: 978-88-3273-200-9

Nicolò Pellizzon è uno degli artisti più quotati della giovane generazione di autori italiani. Con Haxa si cimenta per la prima volta con un progetto di ampio respiro: una tetralogia, i cui volumi usciranno ogni 9 mesi circa. In uscita a gennaio 2019 il secondo.