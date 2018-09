Street Revolution: tre incontri dedicati all'arte urbana

Indagare l’arte urbana contemporanea analizzandola come fenomeno globale, sociale e artistico, capace di attrarre interessi economici, culturali, istituzionali, politici, turistici e sociali. Sarà questo l'obiettivo di Street Revolution, ciclo di incontri con artisti, imprese ed istituzioni sul tema dell'arte urbana in programma giovedì 27 settembre, giovedì 11 ottobre e giovedì 25 ottobre alle ore 20.45 presso la galleria CreArte Studio di Palazzo Porcia ad Oderzo (Treviso).

L'iniziativa, che si svolgerà attraverso una serie di tre appuntamenti, vuole presentare il percorso evolutivo e trasformativo che vede protagonista l'Arte Urbana Contemporanea in Italia e nel Mondo in questi ultimi anni. Lo “stato dell’Arte” e le trasformazioni che ha visto l’Arte Urbana verranno raccontate attraverso le esperienze dirette degli artisti: protagonisti principali di questo trend culturale-sociale e di mercato. Interverranno, inoltre, negli incontri alcune delle più importanti aziende ed istituzioni che da anni collaborano con gli artisti svelando il dietro le quinte del mondo dell'arte urbana ed il supporto che queste danno all'intervento creativo. Cornice di questa iniziativa, sarà la Galleria d'arte CreArte Studio che ospiterà i talk nelle sale del prestigioso palazzo seicentesco dei conti di Porcia e Brugnera nella città archeologica di Oderzo. Il ciclo di conferenze prevede tre appuntamenti.

Graffiti Economy

Nel primo appuntamento, si approfondisce l'argomento dell'Arte Urbana mettendo al centro della discussione il connubio tra economia ed artisti. Moderatore della serata Alessandro Alemanno di Kantiere Misto , co-organizzatore delle serate di incontro. Interverranno insieme all'Artista Writer "DADO" Alessandro Ferri che racconterà il suo lavoro e le collaborazioni con istituzioni ed aziende, Lidia Furlan responsabile comunicazione e markenting per GV3 Venpa , Luca Borriello direttore ricerca di Inward - Osservatorio sulla Creatività Urbana .

Art@Society

Nel secondo appuntamento, si affronta l'impatto dell'Arte Urbana nella società contemporanea e digitale. L’Arte Urbana e le sue potenzialità come strumento di comunicazione sociale e commerciale. Interverranno l'artista RE9 Mattia Campo Dall'Orto fondatore dell'associazione per la creatività urbana Macross Acu, Antonio Ceccagno presidente dell'Associazione Jeos organizzazione che opera con urban artist nazionali ed internazionali coinvolgendo istituzioni ed imprese in interventi di riqualifica urbana e solidale, Giampiero Jeppy Sanders titolare di Lobster Apparel azienda di Treviso leader nel settore streetwear. Moderatore della serata Marco Tuono filosofo e cultore della materia in bioetica.

Street Metamorphosis

Terzo e ultimo incontro avrà come ospitel'artista,designer e grafico King Raptuz che si racconterà e presenterà la sua collaborazione in qualità di brand manager di LOOP Colors : marchio di vernici spray professionali prodotto da ITAL G.E.T.E ditta nazionale con sede a Milano leader nel proprio settore. Ulteriori ospiti saranno Claudio Musso , critico d'arte e co-curatore del progetto di riqualifica urbana Frontier - La linea dello stile (Bologna) e Joris Jaccarino, visual-artist e fondatore della start-up BEPART , progetto di realtà aumentata applicato all'Arte Urbana nelle città di Milano, Palermo e Torino. Moderatore della serata l'artista Francesco Patat Kerotoo curatore di 10 edizioni del festival internazionale di Arte Urbana Elementi Sotterranei di Gemona del Friuli. Sarà affrontato il tema dell'evoluzione e della trasformazione del fenomeno dell'Arte Urbana e della sua crescente relazione con il mondo dell'Arte Istituzionale. In virtù del sempre maggiore interesse globale verranno affrontati il processo di internazionalizzazione del fenomeno, il concetto di residenza applicato all'Arte Urbana, la mobilità e le migrazioni dei suoi protagonisti.