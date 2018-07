Divertimento estivo: i dieci parchi acquatici e a tema più belli, Veneto protagonista

Quali sono gli acquapark preferiti dagli utenti? Adrenalina, giochi e possibilità di svago sono gli ingredienti principali in questa speciale classifica dei parchi divertimento e acquatici stilata in base ai voti dei viaggiatori di tutto il mondo inseriti su TripAdvisor, portale di recensioni sulle attrazioni turistiche. Il vincitore assoluto in Italia è Leolandia, in Lombardia, ma è il Veneto, con 4 parchi a tema premiati (Gardaland 2°, Parco Acquatico Cavour 4°, Movieland 6° e Aqualandia 8°), la regione protagonista della classifica. Eccola:

TOP 10 PARCHI DIVERTIMENTO & PARCHI ACQUATICI ITALIA

1. Leolandia, Capriate San Gervasio (BG)

2. Gardaland Park, Castelnuovo del Garda (VR)

3. Etnaland, Belpasso (CT)

4. Parco acquatico Cavour, Valeggio sul Mincio (VR)

5. AcquaPark Odissea 2000, Rossano (CS)

6. Movieland Park, Lazise (VR)

7. Cavallino Matto, Marina di Castagneto (LI)

8. Aqualandia, Jesolo (VE)

9. Mirabilandia, Ravenna

10. Acqua Verde, Cefalù (PA)