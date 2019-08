Quarant'anni fa il salvataggio dei profughi vietnamiti e l'ingresso nel bacino di San Marco

Era il 20 agosto 1979: 900 profughi vietnamiti entravano in Laguna con tre navi da guerra dell'ottavo gruppo navale acclamati da una folla festante che li accoglieva in Laguna insieme all'allora ministro della Difesa Attilio Ruffini, il sottosegretario Giuseppe Zamberletti (responsabile dell’operazione e in seguito “padre” della Protezione Civile), il patriarca di Venezia Marco Cé e il sindaco Mario Rigo.

Una missione durata due mesi che ha condotto in Italia dal Mar Cinese Meridionale nei pressi di Singapore, le tre navi da guerra italiane: l’incrociatore Vittorio Veneto, l’Andrea Doria e la Stromboli. Una missione di pace in cui anche l'Italia dell'allora presidente del Consiglio Andreotti ha dato il suo controbuto.

Allora non era come oggi, inutile pensare ad un parallelismo con due realtà diverse. Fenomeni di dimensioni diverse, di epoche storiche diverse. In tutto i vietnamiti aiutati dagli italiani furono poco meno di mille con 125 bambini. La garadi solidarietà di allora fu impresionante con la Croce Rossa Italiana e soprattutto la Caritas guidata da monsignor Giovanni Nervo. In poco tempo solo a Padova (come riporta dal settimanale diocesano la Difesa del popolo) vengono messi insieme 26 milioni e mezzo di lire tramite la raccolta di indumenti usati, sperimentata per la prima volta come modalità di autofinanziamento, mentre una somma almeno altrettanto grande arriva dalle donazioni private. Innumerevoli sono le proposte di lavoro e di abitazioni, tanto che a fine gennaio 1980 la Caritas padovana sarà addirittura costretta a comunicare che non ci sono abbastanza rifugiati rispetto alle offerte di aiuto.

Furono salvati dalla repressione del regime comunista, dalla fame, dalla minaccia dei pirati, del cannibalismo e portati al sicuro in Veneto dove si adattarono agli usi e costumi locali per integrarsi perfettamente. Al momento, la comunità degli ex-profughi vietnamiti in Italia comprende tre generazioni.

Fonte: ilbolive.unipd.it