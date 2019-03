Dalla Chiesa di San Giacometo alla nascita di Venezia: il compleanno del 25 marzo 421

Si fa risalire al 25 marzo la giornata della nascita di Venezia. Una data simbolica scelta per fissare il compleanno della città più conosciuta al mondo: in quella data si fa risalire la fondazione dalla chiesa di San Giacometo da un tal Candioto (o Eutinoto), come voto per essere stato salvato da un incendio. La chiesa fu il nucleo a cui si sviluppò la città, anche se ufficialmente la bellissima struttura fu fatta risalire al 1097. Porta sulla facciata esterna un'iscrizione del XII secolo.

Venezia, ovviamente, si è formata poi pian piano col tempo attraverso un processo molto complicato, frutto di spostamenti effettuati negli anni dalle popolazioni di terraferma che si sono trasferite nelle isole della laguna, all'epoca abitate da pescatori, per fuggire dalle popolazioni barbare degli Unni, Sarmati, Goti, Alani e Vandali che hanno invaso il territorio.

La data è stata probabilmente scelta anche facendo coincidere il giorno con quello relativo all'Annunciazione del Signore, per un fatto di tradizione cristiana. La data di fondazione viene riportata per la prima volta, nell'undicesimo secolo, dal Chronicon Altinate.