Tende da sole: tutti i consigli per pulirle al meglio

Le tende da sole sono un elemento d'arredo sfruttato nelle belle stagioni e che, anche se lasciate chiuse durante l'inverno, restano sempre in balia di smog e intemperie che possono rovinarle e sporcarle. Come fare allora per averle belle pulite e pronte a proteggerci dai raggi del sole nella stagione estiva mostrando colori vivaci e brillanti? Semplice, non dobbiamo fare altro che lavarle. Lavare le tende da sole almeno una volta l’anno e con i prodotti giusti ci permette di farle durare nel tempo e averle sempre belle come nuove.

TENDE DA SOLE: COME PULIRLE IN MODO CORRETTO

La prima cosa da fare è togliere la polvere dalle tende, soprattutto se sono rimaste aperte nel corso dell’inverno. La scopa di saggina è la soluzione perfetta perché riuscirà a rimuovere anche le foglie cadute dagli alberi o i petali dei fiori. Per realizzare un lavoro perfetto è meglio avere una scopa non troppo grande, ma con il manico lungo, in grado di raggiungere anche i punti più difficili.

dalle tende, soprattutto se sono rimaste aperte nel corso dell’inverno. La è la soluzione perfetta perché riuscirà a rimuovere anche le foglie cadute dagli alberi o i petali dei fiori. Per realizzare un lavoro perfetto è meglio avere una scopa non troppo grande, ma con il manico lungo, in grado di raggiungere anche i punti più difficili. Una volta tolti tutti i residui accumulati nel corso dell’inverno, dobbiamo procedere con il lavaggio . Se volete un’alternativa naturale, potete mettere all’interno della bacinella d’acqua il sapone di Marsiglia , perfetto per sgrassare, o il bicarbonato , ideale per rimuovere le macchie a fondo. Se invece volete usare un prodotto specifico, è meglio consultare il rivenditore e farvi consigliare la marca giusta per il vostro tipo di tenda.

. Se volete un’alternativa naturale, potete mettere all’interno della bacinella d’acqua il , perfetto per sgrassare, o il , ideale per rimuovere le macchie a fondo. Se invece volete usare un prodotto specifico, è meglio consultare il rivenditore e farvi consigliare la marca giusta per il vostro tipo di tenda. Per lavare e raggiungere tutti i punti della tenda è bene munirvi di spazzolone . Una volta immerso nella soluzione preparata, potete strofinarlo direttamente sulla tenda, insistendo maggiormente sulle zone più sporche. Per pulire l’intelaiatura è meglio usare una spazzola a setole morbide, così da evitare di graffiare la struttura.

. Una volta immerso nella soluzione preparata, potete strofinarlo direttamente sulla tenda, insistendo maggiormente sulle zone più sporche. Per pulire l’intelaiatura è meglio usare una spazzola a setole morbide, così da evitare di graffiare la struttura. Se la tenda è particolarmente sporca è meglio lasciar agire il detergente per alcuni minuti. Trascorso il tempo non vi resta che risciacquarlo. Se la tenda è in giardino potete usare il tubo dell’acqua e in pochi minuti i residui di sapone saranno rimossi. Nel caso in cui vi trovate in un condominio prendete uno spazzolone pulito e immergetelo in una bacinella solo con l’acqua.

A questo punto la tenda sarà pulita e sciacquata alla perfezione. Per asciugarla, non vi resta che lasciare la tenda aperta e aspettare che il sole l’asciughi naturalmente.

I PRODOTTI PER LA PULIZIA DI TENDE DA SOLE

Detergente per tende da sole

Scopa di saggina

Tubo da Giardino espandibile

Sapone di Marsiglia Extra Puro