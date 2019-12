Arredamento: cosa andrà di moda nel 2020?

Manca solo un giorno all'inizio del nuovo anno che porterà con sé novità e cambiamenti, tra i quali, anche quelli sulle tendenze nel mondo del design. Cosa andrà di moda nel 2020 in merito a casa, componenti d'arredo, colori, stili? Ecco le anticipazioni sulle più recenti proposte di stile del nuovo anno utili per chiunque voglia restare al passo con i tempi e avere una casa sempre al top.

Colori

I veri protagonisti del 2020 sono i colori neutri. Via libera alle tinte chiare, alle sfumature calde soprattutto quelle del rosa sempre eleganti e raffinate. Un vero must resta anche il bianco e il nero ottimi per sedie, divani, cuscini e rivestimenti.

Materiali

Il meteriale del 2020 è il metallo in tutte le sue varianti, da quello ossidato a quello oro o argento. Anche ferro, oro e bronzo soprattutto se saranno il punto focale di lampade, specchi e sedie. L’importante è non mescolare troppi materiali tra di loro. Altra novità è il velluto che torna in scena da protagonista degli arredi rivisitato in chiave moderna. Divani e poltrone risplenderanno nel mix tra lusso e contemporaneità grazie a colori accesi e vibranti come il blu, il verde, il rosa e il giallo.

Decorazioni

Per quanto riguarda le decorazioni c'è il grande ritorno della carta da parati soprattutto nelle fantasie di foreste tropicali, giungle e piante. Anche i motivi geometrici, che hanno caratterizzato le case degli anni ’70, ritorneranno ad arricchire e completare le pareti delle stanze. A differenza di prima la regola fondamentale è quella di creare un ambiente equilibrato che, però, metta in evidenza un solo angolo della casa.

Illuminazione

L'illuminazione della casa sarà data in affido alle lampade in grado di regalare un tocco in più a ogni ambiente e ricreare ambientazioni di design e accoglienti. Il lampadario che ha sempre spiccato al centro della sala viene rivisitato in chiave moderna e diventa particolarmente versatile grazie alle finiture e a materiali differenti.

Camera da letto

Nella camera destinata al relax e al riposo torna in scena il letto a baldacchino per creare un'oasi di benessere e comfort e dare alla stanza quell'atmosfera un po' vintage ma sempre affascinante.

Soggiorno

I soggiorni del 2020 saranno caratterizzati da grandi librerie che riempiranno i vuoti e daranno calore alla stanza. Meglio scegliere materiali in legno e giocare con le altezze.

Piante

Le piante nel corso degli anni hanno acquistato un posto sempre più centrale all’interno degli appartamenti, giardini verticali e angoli di verde hanno arredato e reso unica ogni stanza. Anche nel 2020 gli elementi naturali saranno i veri protagonisti della casa. Grasse, sempreverdi o con fiori, daranno un tocco di colore alle stanze sui toni neutri.

