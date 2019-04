Bonus condizionatori 2019: detrazioni fiscali e agevolazioni per l'acquisto di nuovi prodotti

Sostituire il vecchio impianto di condizionamento a casa o nel proprio condominio può essere un vero affare, soprattutto nel 2019. Perchè? Perchè lo Stato prevede una serie di agevolazioni fiscali per chi decide di optare per nuovi sistemi a risparmio energetico entro il 31 dicembre 2019. Ma scopriamo meglio di cosa si tratta e chi può usufruire di tali detrazioni fiscali.

BONUS CONDIZIONATORI 2019: COME FUNZIONA Viene denominata Riqualificazione Energetica e si tratta di una serie di detrazioni fiscali dall'Irpef o dall'Ires su tutti quegli interventi che vanno ad avere un impatto positivo sui consumi energetici degli edifici. L'acquisto di nuovi sistemi di condizionamento invernale rientrano in questa categoria, così come il loro montaggio sia nelle case che nei condomini. È fondamentale eseguire tali lavori su edifici già esistenti in quanto la detrazione vale solo in questi casi e non per le case di nuova costruzione. Bisogna dimostrare che l'intervento ha provocato un miglioramento rispetto al vecchio impianto. Chi acquista e monta un nuovo condizionatore con generatore di calore alimentato da biomasse combustibili che aumentano il livello di efficienza energetica entro il 31 dicembe 2019 può dunque richiedere queste agevolazioni. La detrazione è pari al 65%con un tetto di spesa pari a 46.154 euro sia per privati che imprese. La detrazione è invece del 50% per nuovi impianti di climatizzazione classe A, infissi e schermature solari. Il tetto massimo di spesa è di 96.000 euro.

COME RICHIEDERE IL BONUS? Per ottenere tale agevolazione fiscale bisogna avere questa documentazione:

- dichiarazione di un tecnico abilitato

- l’attestato di prestazione energetica (APE)

- la scheda informativa sugli interventi realizzati

- versamenti tracciabili

Per ulteriori informazioni è opportuno consultare la guida pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.