Aste immobiliari: una guida completa all'acquisto di una casa all'asta

Come si compra una casa all'asta? Si tratta di una domanda che, prima o poi, ci si pone, soprattutto quando si inizia a pensare di acquistare una casa per uso personale o per l'avvio di un'attività lavorativa. Ma quando un immobile viene messo all'asta? Qesto avviene quando il proprietario non riesce più a pagare i propri debiti e si trova costretto vendere per accontentare i creditori. Considerato che si tratta di casi che spesso vanno avanti per molti anni, la procedura per l'acquisto di queste abitazioni può rivelarsi meno agevole.

COME FUNZIONA L'ASTA GIUDIZIARIA? Per controllare se ci sono delle case all'asta è possibile cercare la presenza di immobili in vendita sul sito o nella bacheca fisica del relativo tribunale di competenza. Per tutti gli immobili viene messa a disposizione tutta la documentazione con la perizia di stima e tutte le caratteristiche dell'abitazione: dati catastali, planimetrie, eventuali vincoli e presenza o meno di un occupante. Con 45 giorni d'anticipo viene comunicata la data e il luogo dell'asta, che avrà un prezzo di partenza, la cosiddetta 'base d'asta'. Un custode giudiziario viene delegato per gestire gli immobili pignorati, facendoli anche visitare eventualmente agli acquirenti.

ASTA CON O SENZA INCANTO Le aste sono di due tipi, con incanto e senza. Nel primo caso si tratta di aste pubbliche, mentre la seconda è a busta chiusa. Come partecipare? Basta presentare un'offerta, di solito contenente una cauzione del 10% e i documenti richiesti. Se è con incanto bisognerà presentare la cauzione, i documenti e presentare un documento con cui si dice che si parteciperà all’asta. Ovviamente in questo tipo di aste si va ai rilanci in caso di molteplici offerte.

ASTE IMMOBILIARI: PRO E CONTRO Il primo vantaggio di acquistare una casa all'asta è ovviamente il risparmio economico, almeno del 15%. L'acquisto è sicuro in quanto tutte le verifiche di sorta vengono fatte da un perito giudiziario e i documenti sono a disposizione delle persone interessate. Per le abitazioni acquistate all'asta non ci sono provvigioni da versare, né spese notarili e molto spesso ci sono anche dei finanziamenti proprio per le aste immobiliari. Tra tanti vantaggi però ci sono anche dei contro. Se si è alle prime armi in questo tipo di procedura potrebbe risultare difficoltosa. Di solito è consigliabile farsi assistere da un legale.

