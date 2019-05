Lumache senza guscio in casa: i migliori metodi per liberarsene

Vi è mai successo di tornare a casa e trovare un gruppo di lumache senza guscio sul pavimento o sul lavandino? Non è di certo un'immagine piacevole, eppure, a Venezia, soprattutto per chi vive al piano terra, è un'esperienza piuttosto comune. Si tratta di un problema da non sottovalutare, anche se questi animali sono di per sé innocui, e che può causare dei veri e propri disagi. La lumache, infatti, seppur lente, possono raggiungere ogni angolo della nostra casa, compresa la dispensa dove conserviamo il cibo. Come fare allora per liberarsi delle lumache in casa? Scopriamolo insieme.

Lumache senza guscio: cosa sono?

Le lumache senza guscio appartengono alla famiglia degli Arionidi (molluschi gasteropodi terrestri privi di conchiglia) e sono anche note come limacce. Sono generalmente lunghe dai 3 ai 7 cm e se ne trovano di colori diversi, sia rosse che nere o addirittura bianche. Si nutrono di foglie e frutti e compaiono generalmente in autunno e primavera. In inverno, infatti, queste lumache sono avvolte da un guscio protettivo contro le basse temperature che viene rotto con il tornare della bella stagione per andare alla ricerca di cibo. È proprio in questi periodi, infatti, che queste lumache iniziano a farsi vive nelle nostre case.

Lumache in casa: i segnali della loro presenza

Uno dei segnali principali della presenza di lumache in casa è una scia trasparente e gelatinosa su mobili, lavandino, fornelli o pavimento. Non sono facili da notare in quanto si tratta di piccole scie che possono essere confuse per altro tipo di sporco e andare via facilmente. Se si hanno presine appese o tappeti sotto il lavandino sarà più facile notarle in quanto le scie sono più evidenti e resistono di più su materiali come il tessuto piuttosto che su mattonelle o acciaio. Quindi anche se non avete mai avvistato una lumaca nella vostra cucina ma avete tracce della loro "bava" vuol dire che avete a che fare con questo problema. Non è facile, infatti, vederle con i propri occhi, soprattutto di giorno perché le lumache vengono fuori di notte, in assenza di luci o rumori. Svegliarsi nel bel mezzo della notte all'improvviso può essere l'unico modo per coglierle in flagrante e avere la prova certa della loro presenza.

I rimedi fai da te

Esistono alcuni metodi per liberarsi del disagio di avere lumache in casa e si tratta di rimedi alla portata di tutti, scopriamone insieme alcuni:

BIRRA

​Una sostanza molto amata dalle lumache è senza dubbio la birra in quanto queste sono attratte dall'odore dei lieviti. Basterà quindi lasciare dei contenitori con della birra all'interno in giro per la cucina per far sì che questi animali si fiondino al loro interno. Una volta intrappolati sarà difficile che riescano a scappare. Possiamo a questo punto portare le lumache in trappola lontano dalla nostra abitazione e disperderle nel terreno.

SEGATURA

​Se la birra è una sostanza molto amata dalle lumache, la segatura, al contrario, è davvero poco gradita a tali gasteropodi. Si potrà quindi cospargere di cenere di legna o segatura bordi di porte e finestre per allontanare le lumache. Queste polveri, inoltre, resterebbero attaccate al corpo delle limacce, altro motivo per cui, queste, tendono a starne alla larga.

RAME

L'uso del rame è ottimo per allontanare le lumache dalla propria casa. Basta cospargere il proprio giardino o porte e finestre con un filo di rame e il problema delle lumache in casa si risolverà senza ulteriori problemi.

MIELE E LIEVITO

​Così come la birra, una miscela di miele e lievito farà allontanare le lumache dalla vostra abitazione in quanto queste, attratte dall'odore, finiranno con il cadere nella trappola. Il miele, inoltre, le terrà bloccate al suo interno impedendone l'uscita.