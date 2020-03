Le migliori app per fare videochiamate di gruppo

Durante questo difficile periodo di "quarantena" poter restare a contatto con i propri familiari e amici, anche se a distanza, è fondamentale e può essere di grande aiuto per non scoraggiarsi e sentirsi meno soli. A venirci incontro, da questo punto di vista, è la tecnologia che ci permette non solo di videochiamare una persona ma di farlo con più persone contemporaneamente.

Ecco quali sono le app da scegliere per poter riunire famiglia e amici sparsi per l'Italia o per il mondo con un'unica videochiamata di gruppo.

Skype

È la più nota applicazione per videochiamate singole e di gruppo. Utilizzata per colloqui di lavoro, conferenze o collegamenti tra privati, Skype è in grado di supportare videochiamate fino a 50 partecipanti, anche se possono essere mostrate in video fino a quattro persone. È disponibile sia per pc che per smartphone.

Download smatphone: Android; iOS

Download pc: Windows; Mac

Duo

Duo è un'applicazione di Google che è preinstallata su tutti gli smatphone Android più recenti. Va solo configurata per chi ce l'ha già, oppure può essere scaricata anche per i dispositivi con sistema operativo iOS e in versione web. Con Duo si possono fare videochiamate di gruppo fino a 8 persone che vanno selezionate tutte subito, infatti, l'app non permette di aggiungere nuove persone a una videochiamata già avviata.

Download smatphone: Android; iOS

Versione web: web

Zoom

Quest'app è molto efficiente e molto utilizzata nel mondo lavorativo per conferenze in quanto permette di videochiamare fino a 100 persone e mostrarle tutte sulla stessa schermata. Si tratta di un'applicazione che, però, nella sua versione gratuita permette di fare videochiamate della durata di 40 minuti al massimo.

Download smatphone: Android; iOS

Download pc: Windows; Mac

Houseparty

Houseparty è un'applicazione molto diffusa tra i giovani che permette di fare videochiamate fino a un massimo di 8 persone che vengono tutte mostrate sulla stessa schermata contemporaneamente. In quest'app sono disponibili, inoltre, dei giochi da poter fare in gruppo per diverirsi anche a distanza. Bisogna registrarsi per poterla utilizzare.

Download smatphone: Android; iOS

Download pc: Mac