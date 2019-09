Pulizie d'autunno: i trucchi per una casa pronta per la nuova stagione

Con l'arrivo della nuova stagione fare una profonda pulizia della propria casa diventa indispensabile. Con le giornate più corte e fredde, infatti, si tende a trascorrere più tempo al chiuso e a vivere di più la casa, da soli o in compagnia dei propri amici o della propria famiglia. Ecco allora che affrontare le pulizie d'autunno è importante e per farlo, basta solo organizzarsi e seguire qualche piccolo consiglio.

Stilare una lista

La prima cosa da fare è quella di stilare una lista per evitare di perdere tempo o fare il doppio della fatica. Così, si possono stabilire le priorità e scegliere cosa fare subito e cosa rimandare più in là. Inoltre con l’elenco delle attività da svolgere, si possono suddividere i compiti tra i vari membri della famiglia in base alle loro abilità.

Cucina

La cucina è la zona della casa che si sporca più facilmente bisogna quindi dedicare attenzione a quelle zone o elettrodomestici che tendiamo a tralasciare durante la pulizia giornaliera. Prima cosa da fare, quindi, è quella di dedicarsi a ripiani e dispensa controllando il cibo e rimuovendo quello aperto da troppo tempo o scaduto e pulire l'intera sezione con una soluzione di acqua e aceto oppure acqua e limone. Si può poi proseguire con gli elettrodomestici come frigo, forno e lavastoviglie. Per avere un risultato impeccabile si possono creare prodotti naturali utilizzando l’aceto e l’acqua, per eliminare i cattivi odori, o una pasta formata da bicarbonato, acqua e qualche goccia di limone, quando lo sporco è particolarmente resistente. Una volta rimossa la soluzione, non dovete dimenticare di asciugare bene i vari componenti per evitare la formazione di muffa.

Camera da letto

Si può approfittare del cambio di stagione per rendere l'armadio più funzionale ed eliminare i capi che non indossiamo più. Gli altri, vanno lavati e conservati in apposite scatole. Poi si può proseguire alla pulizia degli interni dell'armadio utilizzando tea tree oil per disinfettare i ripiani. Per quanto riguarda il resto della camera è bene spostare il letto ed effettuare una pulizia profonda di tutti quegli angoli che solitamente si trascurano, lavare le tende e riorganizzare mobili e scrivanie. Si può anche pensare di spostare i mobili per dare un nuovo look alla stanza in vista della nuova stagione.

Soggiorno

Come prima cosa dovete procedere alla pulizia del divano, lavando il coprivano, se lo lo utilizzate, o la fodera. Prima di riposizionare la copertura si può usare l’aspirapolvere per rimuovere la polvere anche dagli spazi più difficili da raggiungere. Anche i tappeti devono esser puliti, quindi come prima cosa eliminate l’eccesso di polvere con un battipanni. Fatto questo si può passare l’aspirapolvere e se ci sono eventuali macchie, rimuoverli con un composto di acqua e aceto o bicarbonato. Le pulizie d’autunno non possono dirsi complete se non si puliscono i vetri e le tende. Per quanto riguarda le finestre, mantenerle pulite è fondamentale soprattutto in un periodo dell’anno in cui la luce è minore e vetri opachi potrebbero scurire ulteriormente l’ambiente. Per prima cosa rimuovete le zanzariere ed eventuali tende che dovranno essere lavate in lavatrice con il ciclo adatto. In seguito pulite il davanzali e la struttura della finestra con acqua e bicarbonato. Per quanto riguarda i vetri meglio pulirli con appositi prodotti la mattina presto. Il sole tende a farli asciugare rapidamente e quindi si formano gli anestetici aloni.

Bagno

Come prima cosa bisogna occuparsi della lavatrice. Basta pulire il filtro e il cestello con aceto, fare un lavaggio a vuoto e avrete capi puliti e profumati pronti per essere indossati o conservati. Successivamente ci si può occupare della pulizia delle mattonelle del box doccia e del water. Per rimuovere residui di calcare e le antiestetiche gocce, l’aceto e il bicarbonato diluiti con l’acqua sono i rimedi naturali per eccellenza, che aiutano anche a igienizzare.

Prodotti online per le pulizie d’autunno

Aspirapolvere

Detergente pulizia del parquet

Panno in microfibra

Tea Tree Oil

Lavavetri Snodabile