Sabbia in casa: i trucchi per liberarsene con facilità

Vivere al mare o avere una casa vacanze vicino alla spiaggia è il sogno di tutti ma può portare anche qualche inconveniente come il ritrovarsi sempre con pavimento, divani e letti pieni di sabbia. Dopo una giornata di mare riportare in casa redisui di sabbia è molto facile, soprattutto se si hanno dei bambini in famiglia. Come fare allora per far tornare la casa del mare a splendere? Bastano piccoli accorgimenti e la sabbia non sarà più un incubo, scopriamoli insieme.

Togliere la sabbia dai mobili

Anche se si effettua una pulizia costante della casa, d'estate la sabbia tende a posarsi sulle superfici dei mobili e per eliminarla bisogna procedere con una pulizia approfondita, meglio se fatta una volta a settimana. Il consiglio è quello di partire dalla parte alta dei mobili e scendere sempre più un basso in modo da non dover passare due volte sulla stessa zona. Basta usare un panno morbido e procedere con delicatezza perché i granelli di sabbia potrebbero rovinare le superfici. La sabbia accumulata può essere poi rimossa con l'aspirapolvere.

Togliere la sabbia dai divani

È piuttosto facile riempire anche divani, letti e poltrone di sabbia quando si torna dalla spiaggia. Per eliminarla bisogna prima di tutto sbattere bene i cuscini, poi va passata l'aspirapolvere su tutte le superfici senza tralasciare le pieghe del divano. Così verrà rimosso ogni granello.

Togliere la sabbia dal pavimento

Per eliminare la sabbia dal pavimento si può utilizzare lìaspirapolvere o un robot per la pulizia. Questi ultimi sono apparecchi in grado di arrivare in ogni angolo e rimuovere anche lo sporco più resistente. Per igienizzare l'ambiente, soprattutto se in casa ci sono bambini, si può utilizzare il lavapavimenti a vapore.

Rimuovere la salsedine dagli esterni

Oltre all’interno, bisogna occuparsi anche della pulizia dell’esterno della casa, che spesso è soggetta alle incrostazioni di salsedine. Ecco come muoversi:

Ringhiere : per eliminare la salsedine dalle inferriate bisogna rimuovere la polvere e la sabbia con un panno umido. Se ci sono incrostazioni meglio passare una paglietta di ferro immersa in una soluzione di acqua calda e sgrassatore. Per eliminare ogni residuo si può passare un panno umido.

: per eliminare la salsedine dalle inferriate bisogna rimuovere la polvere e la sabbia con un panno umido. Se ci sono incrostazioni meglio passare una paglietta di ferro immersa in una soluzione di acqua calda e sgrassatore. Per eliminare ogni residuo si può passare un panno umido. Infissi: l o stesso procedimento può essere utilizzato sugli infissi. Il mix di acqua calda e sgrassatore rimuoverà ogni mcchia di salsedine. Se questi sono in legno, meglio utilizzare un detergente specifico, ideale per lucidarlo e proteggere la superficie.

o stesso procedimento può essere utilizzato sugli infissi. Il mix di acqua calda e sgrassatore rimuoverà ogni mcchia di salsedine. Se questi sono in legno, meglio utilizzare un detergente specifico, ideale per lucidarlo e proteggere la superficie. Vetri: l a presenza della salsedine sui vetri è evidente, quindi per eliminarla e avere un risultato brillante, si deve preparare una soluzione composta da acqua tiepida, detersivo per i piatti e limone. Una volta immersa la spugna nel detersivo, possiamo passarla sul vetro, con un panno umido possiamo rimuovere l’eccesso.

a presenza della salsedine sui vetri è evidente, quindi per eliminarla e avere un risultato brillante, si deve preparare una soluzione composta da acqua tiepida, detersivo per i piatti e limone. Una volta immersa la spugna nel detersivo, possiamo passarla sul vetro, con un panno umido possiamo rimuovere l’eccesso. Tavoli e sedie: se sono in plastica o resina, basta spruzzare lo sgrassatore, lasciarlo agire per alcuni minuti e passare un panno umido per eliminare lo sporco. Se invece sono in legno prima bisogna rimuovere la polvere con un panno umido, poi diluire il detergente per legno in una bacinella d’acqua, pulire con una spugna morbida ed infine asciugare con un panno.

